Yi Jian Feng

Trend pt

Yi Jian Feng
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -52%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
82
Kârla kapanan işlemler:
52 (63.41%)
Zararla kapanan işlemler:
30 (36.59%)
En iyi işlem:
146.37 USD
En kötü işlem:
-194.46 USD
Brüt kâr:
1 459.79 USD (722 495 pips)
Brüt zarar:
-2 495.09 USD (644 252 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (159.91 USD)
Maksimum ardışık kâr:
216.58 USD (7)
Sharpe oranı:
-0.16
Alım-satım etkinliği:
55.50%
Maks. mevduat yükü:
5.38%
En son işlem:
42 dakika önce
Hafta başına işlemler:
82
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.72
Alış işlemleri:
44 (53.66%)
Satış işlemleri:
38 (46.34%)
Kâr faktörü:
0.59
Beklenen getiri:
-12.63 USD
Ortalama kâr:
28.07 USD
Ortalama zarar:
-83.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-708.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-708.06 USD (5)
Aylık büyüme:
-52.05%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 260.48 USD
Maksimum:
1 441.13 USD (66.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
66.41% (1 441.08 USD)
Varlığa göre:
2.21% (20.82 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 54
BTCUSD 22
AUDCAD 5
USDJPY 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -1.1K
BTCUSD 91
AUDCAD 11
USDJPY -10
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -72K
BTCUSD 150K
AUDCAD 1.3K
USDJPY -520
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +146.37 USD
En kötü işlem: -194 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +159.91 USD
Maksimum ardışık zarar: -708.06 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
İnceleme yok
2025.10.28 00:20
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.27 23:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
