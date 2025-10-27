- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
629
Transacciones Rentables:
420 (66.77%)
Transacciones Irrentables:
209 (33.23%)
Mejor transacción:
344.10 USD
Peor transacción:
-1 005.76 USD
Beneficio Bruto:
31 980.08 USD (7 062 572 pips)
Pérdidas Brutas:
-30 769.43 USD (5 987 139 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (1 032.98 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 791.78 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
48.53%
Carga máxima del depósito:
46.95%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
53
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
0.22
Transacciones Largas:
330 (52.46%)
Transacciones Cortas:
299 (47.54%)
Factor de Beneficio:
1.04
Beneficio Esperado:
1.92 USD
Beneficio medio:
76.14 USD
Pérdidas medias:
-147.22 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-1 458.10 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 544.27 USD (5)
Crecimiento al mes:
13.04%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 260.48 USD
Máxima:
5 552.98 USD (72.55%)
Reducción relativa:
De balance:
66.41% (1 441.08 USD)
De fondos:
21.58% (1 078.17 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|280
|XAUUSD
|270
|US500
|18
|USDJPY
|15
|NAS100
|12
|JPN225
|12
|US30
|9
|EURUSD
|8
|AUDCAD
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|BTCUSD
|1.1K
|XAUUSD
|289
|US500
|-14
|USDJPY
|56
|NAS100
|-37
|JPN225
|-255
|US30
|192
|EURUSD
|-93
|AUDCAD
|11
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|BTCUSD
|1.1M
|XAUUSD
|-48K
|US500
|-1.7K
|USDJPY
|417
|NAS100
|-15K
|JPN225
|-88K
|US30
|84K
|EURUSD
|-1K
|AUDCAD
|1.3K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +344.10 USD
Peor transacción: -1 006 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +1 032.98 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 458.10 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TradeMaxGlobal-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
500 USD al mes
42%
0
0
USD
USD
4.6K
USD
USD
11
0%
629
66%
49%
1.03
1.92
USD
USD
66%
1:500