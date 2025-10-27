SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Trend pt
Yi Jian Feng

Trend pt

Yi Jian Feng
0 comentarios
Fiabilidad
11 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 500 USD al mes
incremento desde 2025 42%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
629
Transacciones Rentables:
420 (66.77%)
Transacciones Irrentables:
209 (33.23%)
Mejor transacción:
344.10 USD
Peor transacción:
-1 005.76 USD
Beneficio Bruto:
31 980.08 USD (7 062 572 pips)
Pérdidas Brutas:
-30 769.43 USD (5 987 139 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (1 032.98 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 791.78 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
48.53%
Carga máxima del depósito:
46.95%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
53
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
0.22
Transacciones Largas:
330 (52.46%)
Transacciones Cortas:
299 (47.54%)
Factor de Beneficio:
1.04
Beneficio Esperado:
1.92 USD
Beneficio medio:
76.14 USD
Pérdidas medias:
-147.22 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-1 458.10 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 544.27 USD (5)
Crecimiento al mes:
13.04%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 260.48 USD
Máxima:
5 552.98 USD (72.55%)
Reducción relativa:
De balance:
66.41% (1 441.08 USD)
De fondos:
21.58% (1 078.17 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BTCUSD 280
XAUUSD 270
US500 18
USDJPY 15
NAS100 12
JPN225 12
US30 9
EURUSD 8
AUDCAD 5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BTCUSD 1.1K
XAUUSD 289
US500 -14
USDJPY 56
NAS100 -37
JPN225 -255
US30 192
EURUSD -93
AUDCAD 11
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BTCUSD 1.1M
XAUUSD -48K
US500 -1.7K
USDJPY 417
NAS100 -15K
JPN225 -88K
US30 84K
EURUSD -1K
AUDCAD 1.3K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +344.10 USD
Peor transacción: -1 006 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +1 032.98 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 458.10 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TradeMaxGlobal-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
FBS-Real
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.12.30 08:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.13 17:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.13 15:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 20:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 17:58
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.85% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 16:58
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.85% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 15:58
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.85% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 13:55
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.85% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 02:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 01:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 21:40
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.92% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 20:37
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.92% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 19:37
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.92% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 17:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 16:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 19:02
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.44% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 13:43
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.44% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 05:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 04:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 18:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Trend pt
500 USD al mes
42%
0
0
USD
4.6K
USD
11
0%
629
66%
49%
1.03
1.92
USD
66%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.