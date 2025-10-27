- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
629
利益トレード:
420 (66.77%)
損失トレード:
209 (33.23%)
ベストトレード:
344.10 USD
最悪のトレード:
-1 005.76 USD
総利益:
31 980.08 USD (7 062 572 pips)
総損失:
-30 769.63 USD (5 987 139 pips)
最大連続の勝ち:
13 (1 032.98 USD)
最大連続利益:
1 791.78 USD (10)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
48.53%
最大入金額:
46.95%
最近のトレード:
8 分前
1週間当たりの取引:
49
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
0.22
長いトレード:
330 (52.46%)
短いトレード:
299 (47.54%)
プロフィットファクター:
1.04
期待されたペイオフ:
1.92 USD
平均利益:
76.14 USD
平均損失:
-147.22 USD
最大連続の負け:
6 (-1 458.10 USD)
最大連続損失:
-1 544.27 USD (5)
月間成長:
12.08%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 260.48 USD
最大の:
5 552.98 USD (72.55%)
比較ドローダウン:
残高による:
66.41% (1 441.08 USD)
エクイティによる:
21.58% (1 078.17 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|280
|XAUUSD
|270
|US500
|18
|USDJPY
|15
|NAS100
|12
|JPN225
|12
|US30
|9
|EURUSD
|8
|AUDCAD
|5
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|1.1K
|XAUUSD
|289
|US500
|-14
|USDJPY
|56
|NAS100
|-37
|JPN225
|-255
|US30
|192
|EURUSD
|-93
|AUDCAD
|11
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|1.1M
|XAUUSD
|-48K
|US500
|-1.7K
|USDJPY
|417
|NAS100
|-15K
|JPN225
|-88K
|US30
|84K
|EURUSD
|-1K
|AUDCAD
|1.3K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +344.10 USD
最悪のトレード: -1 006 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +1 032.98 USD
最大連続損失: -1 458.10 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TradeMaxGlobal-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
レビューなし
