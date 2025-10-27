- 자본
- 축소
트레이드:
708
이익 거래:
482 (68.07%)
손실 거래:
226 (31.92%)
최고의 거래:
386.10 USD
최악의 거래:
-1 005.76 USD
총 수익:
38 315.60 USD (7 943 766 pips)
총 손실:
-32 743.81 USD (6 306 905 pips)
연속 최대 이익:
15 (1 711.31 USD)
연속 최대 이익:
1 791.78 USD (10)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
49.58%
최대 입금량:
46.95%
최근 거래:
14 분 전
주별 거래 수:
75
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
1.00
롱(주식매수):
385 (54.38%)
숏(주식차입매도):
323 (45.62%)
수익 요인:
1.17
기대수익:
7.87 USD
평균 이익:
79.49 USD
평균 손실:
-144.88 USD
연속 최대 손실:
6 (-1 458.10 USD)
연속 최대 손실:
-1 544.27 USD (5)
월별 성장률:
24.74%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 260.48 USD
최대한의:
5 552.98 USD (72.55%)
상대적 삭감:
잔고별:
66.41% (1 441.08 USD)
자본금별:
21.58% (1 078.17 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|310
|XAUUSD
|308
|US500
|19
|USDJPY
|16
|JPN225
|15
|NAS100
|13
|US30
|11
|EURUSD
|10
|AUDCAD
|5
|ETHUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BTCUSD
|2.4K
|XAUUSD
|2.8K
|US500
|-4
|USDJPY
|79
|JPN225
|-35
|NAS100
|-15
|US30
|384
|EURUSD
|-90
|AUDCAD
|11
|ETHUSD
|14
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BTCUSD
|1.6M
|XAUUSD
|-38K
|US500
|-1.1K
|USDJPY
|710
|JPN225
|-11K
|NAS100
|-9.8K
|US30
|123K
|EURUSD
|-1K
|AUDCAD
|1.3K
|ETHUSD
|400
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +386.10 USD
최악의 거래: -1 006 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +1 711.31 USD
연속 최대 손실: -1 458.10 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "TradeMaxGlobal-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 500 USD
189%
0
0
USD
USD
5.5K
USD
USD
12
0%
708
68%
50%
1.17
7.87
USD
USD
66%
1:500