Yi Jian Feng

Trend pt

Yi Jian Feng
0 리뷰
안정성
12
0 / 0 USD
월별 500 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 189%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
708
이익 거래:
482 (68.07%)
손실 거래:
226 (31.92%)
최고의 거래:
386.10 USD
최악의 거래:
-1 005.76 USD
총 수익:
38 315.60 USD (7 943 766 pips)
총 손실:
-32 743.81 USD (6 306 905 pips)
연속 최대 이익:
15 (1 711.31 USD)
연속 최대 이익:
1 791.78 USD (10)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
49.58%
최대 입금량:
46.95%
최근 거래:
14 분 전
주별 거래 수:
75
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
1.00
롱(주식매수):
385 (54.38%)
숏(주식차입매도):
323 (45.62%)
수익 요인:
1.17
기대수익:
7.87 USD
평균 이익:
79.49 USD
평균 손실:
-144.88 USD
연속 최대 손실:
6 (-1 458.10 USD)
연속 최대 손실:
-1 544.27 USD (5)
월별 성장률:
24.74%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 260.48 USD
최대한의:
5 552.98 USD (72.55%)
상대적 삭감:
잔고별:
66.41% (1 441.08 USD)
자본금별:
21.58% (1 078.17 USD)

배포

심볼 Sell Buy
BTCUSD 310
XAUUSD 308
US500 19
USDJPY 16
JPN225 15
NAS100 13
US30 11
EURUSD 10
AUDCAD 5
ETHUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
BTCUSD 2.4K
XAUUSD 2.8K
US500 -4
USDJPY 79
JPN225 -35
NAS100 -15
US30 384
EURUSD -90
AUDCAD 11
ETHUSD 14
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
BTCUSD 1.6M
XAUUSD -38K
US500 -1.1K
USDJPY 710
JPN225 -11K
NAS100 -9.8K
US30 123K
EURUSD -1K
AUDCAD 1.3K
ETHUSD 400
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +386.10 USD
최악의 거래: -1 006 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +1 711.31 USD
연속 최대 손실: -1 458.10 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "TradeMaxGlobal-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
FBS-Real
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
2026.01.06 22:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.30 08:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.13 17:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.13 15:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 20:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 17:58
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.85% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 16:58
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.85% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 15:58
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.85% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 13:55
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.85% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 02:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 01:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 21:40
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.92% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 20:37
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.92% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 19:37
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.92% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 17:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 16:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 19:02
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.44% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 13:43
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.44% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 05:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 04:38
Share of days for 80% of growth is too low
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Trend pt
월별 500 USD
189%
0
0
USD
5.5K
USD
12
0%
708
68%
50%
1.17
7.87
USD
66%
1:500
