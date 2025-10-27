- Crescimento
Negociações:
629
Negociações com lucro:
420 (66.77%)
Negociações com perda:
209 (33.23%)
Melhor negociação:
344.10 USD
Pior negociação:
-1 005.76 USD
Lucro bruto:
31 980.08 USD (7 062 572 pips)
Perda bruta:
-30 769.43 USD (5 987 139 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (1 032.98 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 791.78 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
48.53%
Depósito máximo carregado:
46.95%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
53
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
0.22
Negociações longas:
330 (52.46%)
Negociações curtas:
299 (47.54%)
Fator de lucro:
1.04
Valor esperado:
1.92 USD
Lucro médio:
76.14 USD
Perda média:
-147.22 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-1 458.10 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 544.27 USD (5)
Crescimento mensal:
13.04%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 260.48 USD
Máximo:
5 552.98 USD (72.55%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
66.41% (1 441.08 USD)
Pelo Capital Líquido:
21.58% (1 078.17 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|280
|XAUUSD
|270
|US500
|18
|USDJPY
|15
|NAS100
|12
|JPN225
|12
|US30
|9
|EURUSD
|8
|AUDCAD
|5
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSD
|1.1K
|XAUUSD
|289
|US500
|-14
|USDJPY
|56
|NAS100
|-37
|JPN225
|-255
|US30
|192
|EURUSD
|-93
|AUDCAD
|11
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSD
|1.1M
|XAUUSD
|-48K
|US500
|-1.7K
|USDJPY
|417
|NAS100
|-15K
|JPN225
|-88K
|US30
|84K
|EURUSD
|-1K
|AUDCAD
|1.3K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +344.10 USD
Pior negociação: -1 006 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +1 032.98 USD
Máxima perda consecutiva: -1 458.10 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TradeMaxGlobal-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
