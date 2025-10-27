SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Trend pt
Yi Jian Feng

Trend pt

Yi Jian Feng
0 comentários
Confiabilidade
11 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 500 USD por mês
crescimento desde 2025 42%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
629
Negociações com lucro:
420 (66.77%)
Negociações com perda:
209 (33.23%)
Melhor negociação:
344.10 USD
Pior negociação:
-1 005.76 USD
Lucro bruto:
31 980.08 USD (7 062 572 pips)
Perda bruta:
-30 769.43 USD (5 987 139 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (1 032.98 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 791.78 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
48.53%
Depósito máximo carregado:
46.95%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
53
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
0.22
Negociações longas:
330 (52.46%)
Negociações curtas:
299 (47.54%)
Fator de lucro:
1.04
Valor esperado:
1.92 USD
Lucro médio:
76.14 USD
Perda média:
-147.22 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-1 458.10 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 544.27 USD (5)
Crescimento mensal:
13.04%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 260.48 USD
Máximo:
5 552.98 USD (72.55%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
66.41% (1 441.08 USD)
Pelo Capital Líquido:
21.58% (1 078.17 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSD 280
XAUUSD 270
US500 18
USDJPY 15
NAS100 12
JPN225 12
US30 9
EURUSD 8
AUDCAD 5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSD 1.1K
XAUUSD 289
US500 -14
USDJPY 56
NAS100 -37
JPN225 -255
US30 192
EURUSD -93
AUDCAD 11
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSD 1.1M
XAUUSD -48K
US500 -1.7K
USDJPY 417
NAS100 -15K
JPN225 -88K
US30 84K
EURUSD -1K
AUDCAD 1.3K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +344.10 USD
Pior negociação: -1 006 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +1 032.98 USD
Máxima perda consecutiva: -1 458.10 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TradeMaxGlobal-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
FBS-Real
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Trend pt
500 USD por mês
42%
0
0
USD
4.6K
USD
11
0%
629
66%
49%
1.03
1.92
USD
66%
1:500
Copiar

