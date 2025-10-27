SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Trend pt
Yi Jian Feng

Trend pt

Yi Jian Feng
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
11 Wochen
0 / 0 USD
Für 500 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 42%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
629
Gewinntrades:
420 (66.77%)
Verlusttrades:
209 (33.23%)
Bester Trade:
344.10 USD
Schlechtester Trade:
-1 005.76 USD
Bruttoprofit:
31 980.08 USD (7 062 572 pips)
Bruttoverlust:
-30 769.63 USD (5 987 139 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (1 032.98 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 791.78 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
48.53%
Max deposit load:
46.95%
Letzter Trade:
27 Minuten
Trades pro Woche:
49
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
0.22
Long-Positionen:
330 (52.46%)
Short-Positionen:
299 (47.54%)
Profit-Faktor:
1.04
Mathematische Gewinnerwartung:
1.92 USD
Durchschnittlicher Profit:
76.14 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-147.22 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-1 458.10 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 544.27 USD (5)
Wachstum pro Monat :
12.08%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 260.48 USD
Maximaler:
5 552.98 USD (72.55%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
66.41% (1 441.08 USD)
Kapital:
21.58% (1 078.17 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
BTCUSD 280
XAUUSD 270
US500 18
USDJPY 15
NAS100 12
JPN225 12
US30 9
EURUSD 8
AUDCAD 5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
BTCUSD 1.1K
XAUUSD 289
US500 -14
USDJPY 56
NAS100 -37
JPN225 -255
US30 192
EURUSD -93
AUDCAD 11
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
BTCUSD 1.1M
XAUUSD -48K
US500 -1.7K
USDJPY 417
NAS100 -15K
JPN225 -88K
US30 84K
EURUSD -1K
AUDCAD 1.3K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +344.10 USD
Schlechtester Trade: -1 006 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 032.98 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 458.10 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TradeMaxGlobal-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
FBS-Real
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
Keine Bewertungen
2025.12.30 08:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.13 17:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.13 15:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 20:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 17:58
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.85% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 16:58
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.85% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 15:58
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.85% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 13:55
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.85% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 02:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 01:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 21:40
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.92% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 20:37
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.92% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 19:37
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.92% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 17:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 16:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 19:02
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.44% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 13:43
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.44% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 05:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 04:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 18:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
