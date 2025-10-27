- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
629
Gewinntrades:
420 (66.77%)
Verlusttrades:
209 (33.23%)
Bester Trade:
344.10 USD
Schlechtester Trade:
-1 005.76 USD
Bruttoprofit:
31 980.08 USD (7 062 572 pips)
Bruttoverlust:
-30 769.63 USD (5 987 139 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (1 032.98 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 791.78 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
48.53%
Max deposit load:
46.95%
Letzter Trade:
27 Minuten
Trades pro Woche:
49
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
0.22
Long-Positionen:
330 (52.46%)
Short-Positionen:
299 (47.54%)
Profit-Faktor:
1.04
Mathematische Gewinnerwartung:
1.92 USD
Durchschnittlicher Profit:
76.14 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-147.22 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-1 458.10 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 544.27 USD (5)
Wachstum pro Monat :
12.08%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 260.48 USD
Maximaler:
5 552.98 USD (72.55%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
66.41% (1 441.08 USD)
Kapital:
21.58% (1 078.17 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|280
|XAUUSD
|270
|US500
|18
|USDJPY
|15
|NAS100
|12
|JPN225
|12
|US30
|9
|EURUSD
|8
|AUDCAD
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|1.1K
|XAUUSD
|289
|US500
|-14
|USDJPY
|56
|NAS100
|-37
|JPN225
|-255
|US30
|192
|EURUSD
|-93
|AUDCAD
|11
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|1.1M
|XAUUSD
|-48K
|US500
|-1.7K
|USDJPY
|417
|NAS100
|-15K
|JPN225
|-88K
|US30
|84K
|EURUSD
|-1K
|AUDCAD
|1.3K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +344.10 USD
Schlechtester Trade: -1 006 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 032.98 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 458.10 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TradeMaxGlobal-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
