Всего трейдов:
631
Прибыльных трейдов:
422 (66.87%)
Убыточных трейдов:
209 (33.12%)
Лучший трейд:
344.10 USD
Худший трейд:
-1 005.76 USD
Общая прибыль:
32 193.44 USD (7 064 385 pips)
Общий убыток:
-30 770.63 USD (5 987 139 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (1 032.98 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 791.78 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
48.53%
Макс. загрузка депозита:
46.95%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
47
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.26
Длинных трейдов:
330 (52.30%)
Коротких трейдов:
301 (47.70%)
Профит фактор:
1.05
Мат. ожидание:
2.25 USD
Средняя прибыль:
76.29 USD
Средний убыток:
-147.23 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-1 458.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 544.27 USD (5)
Прирост в месяц:
15.63%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 260.48 USD
Максимальная:
5 552.98 USD (72.55%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
66.41% (1 441.08 USD)
По эквити:
21.58% (1 078.17 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|280
|XAUUSD
|272
|US500
|18
|USDJPY
|15
|NAS100
|12
|JPN225
|12
|US30
|9
|EURUSD
|8
|AUDCAD
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|1.1K
|XAUUSD
|501
|US500
|-14
|USDJPY
|56
|NAS100
|-37
|JPN225
|-255
|US30
|192
|EURUSD
|-93
|AUDCAD
|11
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|1.1M
|XAUUSD
|-46K
|US500
|-1.7K
|USDJPY
|417
|NAS100
|-15K
|JPN225
|-88K
|US30
|84K
|EURUSD
|-1K
|AUDCAD
|1.3K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
Нет отзывов
