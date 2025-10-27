СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Trend pt
Yi Jian Feng

Trend pt

Yi Jian Feng
0 отзывов
Надежность
11 недель
0 / 0 USD
Копировать за 500 USD в месяц
прирост с 2025 49%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
631
Прибыльных трейдов:
422 (66.87%)
Убыточных трейдов:
209 (33.12%)
Лучший трейд:
344.10 USD
Худший трейд:
-1 005.76 USD
Общая прибыль:
32 193.44 USD (7 064 385 pips)
Общий убыток:
-30 770.63 USD (5 987 139 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (1 032.98 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 791.78 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
48.53%
Макс. загрузка депозита:
46.95%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
47
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.26
Длинных трейдов:
330 (52.30%)
Коротких трейдов:
301 (47.70%)
Профит фактор:
1.05
Мат. ожидание:
2.25 USD
Средняя прибыль:
76.29 USD
Средний убыток:
-147.23 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-1 458.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 544.27 USD (5)
Прирост в месяц:
15.63%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 260.48 USD
Максимальная:
5 552.98 USD (72.55%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
66.41% (1 441.08 USD)
По эквити:
21.58% (1 078.17 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 280
XAUUSD 272
US500 18
USDJPY 15
NAS100 12
JPN225 12
US30 9
EURUSD 8
AUDCAD 5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD 1.1K
XAUUSD 501
US500 -14
USDJPY 56
NAS100 -37
JPN225 -255
US30 192
EURUSD -93
AUDCAD 11
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD 1.1M
XAUUSD -46K
US500 -1.7K
USDJPY 417
NAS100 -15K
JPN225 -88K
US30 84K
EURUSD -1K
AUDCAD 1.3K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +344.10 USD
Худший трейд: -1 006 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +1 032.98 USD
Макс. убыток в серии: -1 458.10 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
FBS-Real
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
Нет отзывов
2025.12.30 08:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.13 17:59
2025.12.13 15:56
2025.12.12 20:38
2025.12.11 17:58
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.85% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 16:58
2025.12.11 15:58
2025.12.11 13:55
2025.12.11 02:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 01:43
2025.12.10 21:40
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.92% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 20:37
2025.12.10 19:37
2025.12.05 17:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 16:51
2025.12.04 19:02
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.44% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 13:43
2025.12.04 05:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 04:38
2025.11.20 18:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Trend pt
500 USD в месяц
49%
0
0
USD
4.8K
USD
11
0%
631
66%
49%
1.04
2.25
USD
66%
1:500
Копировать

