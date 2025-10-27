- 成长
交易:
629
盈利交易:
420 (66.77%)
亏损交易:
209 (33.23%)
最好交易:
344.10 USD
最差交易:
-1 005.76 USD
毛利:
31 980.08 USD (7 062 572 pips)
毛利亏损:
-30 769.43 USD (5 987 139 pips)
最大连续赢利:
13 (1 032.98 USD)
最大连续盈利:
1 791.78 USD (10)
夏普比率:
0.04
交易活动:
48.53%
最大入金加载:
46.95%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
53
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.22
长期交易:
330 (52.46%)
短期交易:
299 (47.54%)
利润因子:
1.04
预期回报:
1.92 USD
平均利润:
76.14 USD
平均损失:
-147.22 USD
最大连续失误:
6 (-1 458.10 USD)
最大连续亏损:
-1 544.27 USD (5)
每月增长:
13.04%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 260.48 USD
最大值:
5 552.98 USD (72.55%)
相对跌幅:
结余:
66.41% (1 441.08 USD)
净值:
21.58% (1 078.17 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|280
|XAUUSD
|270
|US500
|18
|USDJPY
|15
|NAS100
|12
|JPN225
|12
|US30
|9
|EURUSD
|8
|AUDCAD
|5
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|1.1K
|XAUUSD
|289
|US500
|-14
|USDJPY
|56
|NAS100
|-37
|JPN225
|-255
|US30
|192
|EURUSD
|-93
|AUDCAD
|11
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|1.1M
|XAUUSD
|-48K
|US500
|-1.7K
|USDJPY
|417
|NAS100
|-15K
|JPN225
|-88K
|US30
|84K
|EURUSD
|-1K
|AUDCAD
|1.3K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TradeMaxGlobal-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
