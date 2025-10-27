- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
82
Profit Trade:
52 (63.41%)
Loss Trade:
30 (36.59%)
Best Trade:
146.37 USD
Worst Trade:
-194.46 USD
Profitto lordo:
1 459.79 USD (722 495 pips)
Perdita lorda:
-2 495.09 USD (644 252 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (159.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
216.58 USD (7)
Indice di Sharpe:
-0.16
Attività di trading:
55.50%
Massimo carico di deposito:
5.38%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
82
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.72
Long Trade:
44 (53.66%)
Short Trade:
38 (46.34%)
Fattore di profitto:
0.59
Profitto previsto:
-12.63 USD
Profitto medio:
28.07 USD
Perdita media:
-83.17 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-708.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-708.06 USD (5)
Crescita mensile:
-52.05%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 260.48 USD
Massimale:
1 441.13 USD (66.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
66.41% (1 441.08 USD)
Per equità:
2.21% (20.82 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|54
|BTCUSD
|22
|AUDCAD
|5
|USDJPY
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-1.1K
|BTCUSD
|91
|AUDCAD
|11
|USDJPY
|-10
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-72K
|BTCUSD
|150K
|AUDCAD
|1.3K
|USDJPY
|-520
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +146.37 USD
Worst Trade: -194 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +159.91 USD
Massima perdita consecutiva: -708.06 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
FBS-Real
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-52%
0
0
USD
USD
954
USD
USD
1
0%
82
63%
55%
0.58
-12.63
USD
USD
66%
1:500