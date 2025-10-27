- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
14
Kârla kapanan işlemler:
11 (78.57%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (21.43%)
En iyi işlem:
7.14 EUR
En kötü işlem:
-6.15 EUR
Brüt kâr:
19.89 EUR (1 250 pips)
Brüt zarar:
-6.64 EUR (775 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (4.38 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
7.14 EUR (1)
Sharpe oranı:
0.36
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
9.50%
En son işlem:
33 dakika önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
2.15
Alış işlemleri:
8 (57.14%)
Satış işlemleri:
6 (42.86%)
Kâr faktörü:
3.00
Beklenen getiri:
0.95 EUR
Ortalama kâr:
1.81 EUR
Ortalama zarar:
-2.21 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-6.15 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-6.15 EUR (1)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
6.15 EUR (1.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.12% (6.15 EUR)
Varlığa göre:
12.49% (68.23 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|8
|GBPUSD
|6
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|9
|GBPUSD
|6
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|751
|GBPUSD
|-276
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7.14 EUR
En kötü işlem: -6 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +4.38 EUR
Maksimum ardışık zarar: -6.15 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-4
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.06 × 217
|
Fyntura-Live
|0.18 × 44
|
Axi-US06-Live
|0.20 × 44
|
Exness-Real33
|0.34 × 44
|
RoboForex-Pro-6
|0.40 × 5
|
OctaFX-Real7
|0.50 × 12
|
IFCMarketsLtd-Real
|1.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
2%
0
0
USD
USD
549
EUR
EUR
1
100%
14
78%
100%
2.99
0.95
EUR
EUR
12%
1:500