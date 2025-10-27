- 자본
- 축소
트레이드:
404
이익 거래:
284 (70.29%)
손실 거래:
120 (29.70%)
최고의 거래:
50.51 EUR
최악의 거래:
-48.48 EUR
총 수익:
1 603.58 EUR (41 452 pips)
총 손실:
-776.69 EUR (28 498 pips)
연속 최대 이익:
8 (38.05 EUR)
연속 최대 이익:
68.70 EUR (2)
샤프 비율:
0.18
거래 활동:
93.53%
최대 입금량:
59.33%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
47
평균 유지 시간:
16 시간
회복 요인:
13.36
롱(주식매수):
189 (46.78%)
숏(주식차입매도):
215 (53.22%)
수익 요인:
2.06
기대수익:
2.05 EUR
평균 이익:
5.65 EUR
평균 손실:
-6.47 EUR
연속 최대 손실:
6 (-16.63 EUR)
연속 최대 손실:
-61.87 EUR (2)
월별 성장률:
25.11%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
24.13 EUR
최대한의:
61.87 EUR (10.79%)
상대적 삭감:
잔고별:
10.79% (61.87 EUR)
자본금별:
54.03% (309.29 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|227
|EURUSD
|177
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD
|563
|EURUSD
|380
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD
|2.7K
|EURUSD
|11K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +50.51 EUR
최악의 거래: -48 EUR
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +38.05 EUR
연속 최대 손실: -16.63 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-Pro-6"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
110%
0
0
USD
USD
2.1K
EUR
EUR
11
100%
404
70%
94%
2.06
2.05
EUR
EUR
54%
1:500