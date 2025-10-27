- 成长
交易:
340
盈利交易:
238 (70.00%)
亏损交易:
102 (30.00%)
最好交易:
50.51 EUR
最差交易:
-48.48 EUR
毛利:
1 304.47 EUR (35 319 pips)
毛利亏损:
-693.81 EUR (26 307 pips)
最大连续赢利:
8 (10.95 EUR)
最大连续盈利:
68.70 EUR (2)
夏普比率:
0.16
交易活动:
93.53%
最大入金加载:
59.33%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
37
平均持有时间:
17 小时
采收率:
9.87
长期交易:
156 (45.88%)
短期交易:
184 (54.12%)
利润因子:
1.88
预期回报:
1.80 EUR
平均利润:
5.48 EUR
平均损失:
-6.80 EUR
最大连续失误:
6 (-16.63 EUR)
最大连续亏损:
-61.87 EUR (2)
每月增长:
25.21%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
24.13 EUR
最大值:
61.87 EUR (10.79%)
相对跌幅:
结余:
10.79% (61.87 EUR)
净值:
54.03% (309.29 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|190
|EURUSD
|150
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|412
|EURUSD
|285
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|489
|EURUSD
|9.1K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +50.51 EUR
最差交易: -48 EUR
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +10.95 EUR
最大连续亏损: -16.63 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Pro-6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
