- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
343
Negociações com lucro:
240 (69.97%)
Negociações com perda:
103 (30.03%)
Melhor negociação:
50.51 EUR
Pior negociação:
-48.48 EUR
Lucro bruto:
1 339.17 EUR (35 743 pips)
Perda bruta:
-725.28 EUR (26 588 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (10.95 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
68.70 EUR (2)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
93.53%
Depósito máximo carregado:
59.33%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
22
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
9.92
Negociações longas:
157 (45.77%)
Negociações curtas:
186 (54.23%)
Fator de lucro:
1.85
Valor esperado:
1.79 EUR
Lucro médio:
5.58 EUR
Perda média:
-7.04 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-16.63 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-61.87 EUR (2)
Crescimento mensal:
18.89%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
24.13 EUR
Máximo:
61.87 EUR (10.79%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.79% (61.87 EUR)
Pelo Capital Líquido:
54.03% (309.29 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|192
|EURUSD
|151
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|414
|EURUSD
|286
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|532
|EURUSD
|9.2K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +50.51 EUR
Pior negociação: -48 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +10.95 EUR
Máxima perda consecutiva: -16.63 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Pro-6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-4
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.06 × 217
|
Fyntura-Live
|0.18 × 44
|
Axi-US06-Live
|0.20 × 44
|
Exness-Real33
|0.34 × 44
|
RoboForex-Pro-6
|0.40 × 5
|
OctaFX-Real7
|0.50 × 12
|
IFCMarketsLtd-Real
|1.00 × 1
