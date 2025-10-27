SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / SMART Forex
Hamza Khelifi Touhami

SMART Forex

Hamza Khelifi Touhami
0 comentários
Confiabilidade
9 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 90%
RoboForex-Pro-6
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
343
Negociações com lucro:
240 (69.97%)
Negociações com perda:
103 (30.03%)
Melhor negociação:
50.51 EUR
Pior negociação:
-48.48 EUR
Lucro bruto:
1 339.17 EUR (35 743 pips)
Perda bruta:
-725.28 EUR (26 588 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (10.95 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
68.70 EUR (2)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
93.53%
Depósito máximo carregado:
59.33%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
22
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
9.92
Negociações longas:
157 (45.77%)
Negociações curtas:
186 (54.23%)
Fator de lucro:
1.85
Valor esperado:
1.79 EUR
Lucro médio:
5.58 EUR
Perda média:
-7.04 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-16.63 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-61.87 EUR (2)
Crescimento mensal:
18.89%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
24.13 EUR
Máximo:
61.87 EUR (10.79%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.79% (61.87 EUR)
Pelo Capital Líquido:
54.03% (309.29 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD 192
EURUSD 151
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD 414
EURUSD 286
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD 532
EURUSD 9.2K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +50.51 EUR
Pior negociação: -48 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +10.95 EUR
Máxima perda consecutiva: -16.63 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Pro-6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
RoboForex-Pro-4
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.06 × 217
Fyntura-Live
0.18 × 44
Axi-US06-Live
0.20 × 44
Exness-Real33
0.34 × 44
RoboForex-Pro-6
0.40 × 5
OctaFX-Real7
0.50 × 12
IFCMarketsLtd-Real
1.00 × 1
Sem comentários
2025.12.05 13:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 01:17
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.20 13:51
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.20 13:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 13:57
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.29 19:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.28 11:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 10:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.27 18:02
Share of trading days is too low
2025.10.27 18:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.27 17:02
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 17:02
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 17:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.27 17:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.27 17:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
