- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
343
利益トレード:
240 (69.97%)
損失トレード:
103 (30.03%)
ベストトレード:
50.51 EUR
最悪のトレード:
-48.48 EUR
総利益:
1 339.17 EUR (35 743 pips)
総損失:
-725.28 EUR (26 588 pips)
最大連続の勝ち:
8 (10.95 EUR)
最大連続利益:
68.70 EUR (2)
シャープレシオ:
0.16
取引アクティビティ:
93.53%
最大入金額:
59.33%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
22
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
9.92
長いトレード:
157 (45.77%)
短いトレード:
186 (54.23%)
プロフィットファクター:
1.85
期待されたペイオフ:
1.79 EUR
平均利益:
5.58 EUR
平均損失:
-7.04 EUR
最大連続の負け:
6 (-16.63 EUR)
最大連続損失:
-61.87 EUR (2)
月間成長:
18.89%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
24.13 EUR
最大の:
61.87 EUR (10.79%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.79% (61.87 EUR)
エクイティによる:
54.03% (309.29 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|192
|EURUSD
|151
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|414
|EURUSD
|286
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|532
|EURUSD
|9.2K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +50.51 EUR
最悪のトレード: -48 EUR
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +10.95 EUR
最大連続損失: -16.63 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Pro-6"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-4
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.06 × 217
|
Fyntura-Live
|0.18 × 44
|
Axi-US06-Live
|0.20 × 44
|
Exness-Real33
|0.34 × 44
|
RoboForex-Pro-6
|0.40 × 5
|
OctaFX-Real7
|0.50 × 12
|
IFCMarketsLtd-Real
|1.00 × 1
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
90%
0
0
USD
USD
2.2K
EUR
EUR
9
100%
343
69%
94%
1.84
1.79
EUR
EUR
54%
1:500