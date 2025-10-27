いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Pro-6"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live23 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live04 0.00 × 1 RoboForex-Pro-4 0.00 × 1 RoboForex-ECN 0.06 × 217 Fyntura-Live 0.18 × 44 Axi-US06-Live 0.20 × 44 Exness-Real33 0.34 × 44 RoboForex-Pro-6 0.40 × 5 OctaFX-Real7 0.50 × 12 IFCMarketsLtd-Real 1.00 × 1