Total de Trades:
343
Transacciones Rentables:
240 (69.97%)
Transacciones Irrentables:
103 (30.03%)
Mejor transacción:
50.51 EUR
Peor transacción:
-48.48 EUR
Beneficio Bruto:
1 339.17 EUR (35 743 pips)
Pérdidas Brutas:
-725.28 EUR (26 588 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (10.95 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
68.70 EUR (2)
Ratio de Sharpe:
0.16
Actividad comercial:
93.53%
Carga máxima del depósito:
59.33%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
22
Tiempo medio de espera:
17 horas
Factor de Recuperación:
9.92
Transacciones Largas:
157 (45.77%)
Transacciones Cortas:
186 (54.23%)
Factor de Beneficio:
1.85
Beneficio Esperado:
1.79 EUR
Beneficio medio:
5.58 EUR
Pérdidas medias:
-7.04 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-16.63 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-61.87 EUR (2)
Crecimiento al mes:
18.89%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
24.13 EUR
Máxima:
61.87 EUR (10.79%)
Reducción relativa:
De balance:
10.79% (61.87 EUR)
De fondos:
54.03% (309.29 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|192
|EURUSD
|151
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPUSD
|414
|EURUSD
|286
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPUSD
|532
|EURUSD
|9.2K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Pro-6" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-4
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.06 × 217
|
Fyntura-Live
|0.18 × 44
|
Axi-US06-Live
|0.20 × 44
|
Exness-Real33
|0.34 × 44
|
RoboForex-Pro-6
|0.40 × 5
|
OctaFX-Real7
|0.50 × 12
|
IFCMarketsLtd-Real
|1.00 × 1
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
90%
0
0
USD
USD
2.2K
EUR
EUR
9
100%
343
69%
94%
1.84
1.79
EUR
EUR
54%
1:500