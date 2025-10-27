СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / SMART Forex
Hamza Khelifi Touhami

SMART Forex

Hamza Khelifi Touhami
0 отзывов
Надежность
9 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 90%
RoboForex-Pro-6
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
340
Прибыльных трейдов:
238 (70.00%)
Убыточных трейдов:
102 (30.00%)
Лучший трейд:
50.51 EUR
Худший трейд:
-48.48 EUR
Общая прибыль:
1 304.47 EUR (35 319 pips)
Общий убыток:
-693.81 EUR (26 307 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (10.95 EUR)
Макс. прибыль в серии:
68.70 EUR (2)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
92.48%
Макс. загрузка депозита:
59.33%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
37
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
9.87
Длинных трейдов:
156 (45.88%)
Коротких трейдов:
184 (54.12%)
Профит фактор:
1.88
Мат. ожидание:
1.80 EUR
Средняя прибыль:
5.48 EUR
Средний убыток:
-6.80 EUR
Макс. серия проигрышей:
6 (-16.63 EUR)
Макс. убыток в серии:
-61.87 EUR (2)
Прирост в месяц:
25.21%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
24.13 EUR
Максимальная:
61.87 EUR (10.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.79% (61.87 EUR)
По эквити:
54.03% (309.29 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 190
EURUSD 150
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 412
EURUSD 285
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 489
EURUSD 9.1K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +50.51 EUR
Худший трейд: -48 EUR
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +10.95 EUR
Макс. убыток в серии: -16.63 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
RoboForex-Pro-4
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.06 × 217
Fyntura-Live
0.18 × 44
Axi-US06-Live
0.20 × 44
Exness-Real33
0.34 × 44
RoboForex-Pro-6
0.40 × 5
OctaFX-Real7
0.50 × 12
IFCMarketsLtd-Real
1.00 × 1
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.05 13:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 01:17
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.20 13:51
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.20 13:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 13:57
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.29 19:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.28 11:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 10:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.27 18:02
Share of trading days is too low
2025.10.27 18:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.27 17:02
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 17:02
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 17:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.27 17:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.27 17:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
SMART Forex
30 USD в месяц
90%
0
0
USD
2.2K
EUR
9
100%
340
70%
92%
1.88
1.80
EUR
54%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.