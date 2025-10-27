- Прирост
Всего трейдов:
340
Прибыльных трейдов:
238 (70.00%)
Убыточных трейдов:
102 (30.00%)
Лучший трейд:
50.51 EUR
Худший трейд:
-48.48 EUR
Общая прибыль:
1 304.47 EUR (35 319 pips)
Общий убыток:
-693.81 EUR (26 307 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (10.95 EUR)
Макс. прибыль в серии:
68.70 EUR (2)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
92.48%
Макс. загрузка депозита:
59.33%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
37
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
9.87
Длинных трейдов:
156 (45.88%)
Коротких трейдов:
184 (54.12%)
Профит фактор:
1.88
Мат. ожидание:
1.80 EUR
Средняя прибыль:
5.48 EUR
Средний убыток:
-6.80 EUR
Макс. серия проигрышей:
6 (-16.63 EUR)
Макс. убыток в серии:
-61.87 EUR (2)
Прирост в месяц:
25.21%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
24.13 EUR
Максимальная:
61.87 EUR (10.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.79% (61.87 EUR)
По эквити:
54.03% (309.29 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|190
|EURUSD
|150
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|412
|EURUSD
|285
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|489
|EURUSD
|9.1K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
Лучший трейд: +50.51 EUR
Худший трейд: -48 EUR
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +10.95 EUR
Макс. убыток в серии: -16.63 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-4
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.06 × 217
|
Fyntura-Live
|0.18 × 44
|
Axi-US06-Live
|0.20 × 44
|
Exness-Real33
|0.34 × 44
|
RoboForex-Pro-6
|0.40 × 5
|
OctaFX-Real7
|0.50 × 12
|
IFCMarketsLtd-Real
|1.00 × 1
Нет отзывов
30 USD в месяц
90%
0
0
USD
USD
2.2K
EUR
EUR
9
100%
340
70%
92%
1.88
1.80
EUR
EUR
54%
1:500