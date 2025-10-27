- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
349
Gewinntrades:
244 (69.91%)
Verlusttrades:
105 (30.09%)
Bester Trade:
50.51 EUR
Schlechtester Trade:
-48.48 EUR
Bruttoprofit:
1 371.80 EUR (36 344 pips)
Bruttoverlust:
-726.17 EUR (26 629 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (10.95 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
68.70 EUR (2)
Sharpe Ratio:
0.17
Trading-Aktivität:
93.53%
Max deposit load:
59.33%
Letzter Trade:
44 Minuten
Trades pro Woche:
23
Durchschn. Haltezeit:
17 Stunden
Erholungsfaktor:
10.44
Long-Positionen:
160 (45.85%)
Short-Positionen:
189 (54.15%)
Profit-Faktor:
1.89
Mathematische Gewinnerwartung:
1.85 EUR
Durchschnittlicher Profit:
5.62 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-6.92 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-16.63 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-61.87 EUR (2)
Wachstum pro Monat :
17.91%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
24.13 EUR
Maximaler:
61.87 EUR (10.79%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
10.79% (61.87 EUR)
Kapital:
54.03% (309.29 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|195
|EURUSD
|154
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|439
|EURUSD
|297
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|882
|EURUSD
|9.5K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +50.51 EUR
Schlechtester Trade: -48 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +10.95 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -16.63 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-Pro-6" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
RoboForex-Pro-4
|0.00 × 1
RoboForex-ECN
|0.06 × 217
Fyntura-Live
|0.18 × 44
Axi-US06-Live
|0.20 × 44
Exness-Real33
|0.34 × 44
RoboForex-Pro-6
|0.40 × 5
OctaFX-Real7
|0.50 × 12
IFCMarketsLtd-Real
|1.00 × 1
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
93%
0
0
USD
USD
2.2K
EUR
EUR
9
100%
349
69%
94%
1.88
1.85
EUR
EUR
54%
1:500