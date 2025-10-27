Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-Pro-6" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live23 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live04 0.00 × 1 RoboForex-Pro-4 0.00 × 1 RoboForex-ECN 0.06 × 217 Fyntura-Live 0.18 × 44 Axi-US06-Live 0.20 × 44 Exness-Real33 0.34 × 44 RoboForex-Pro-6 0.40 × 5 OctaFX-Real7 0.50 × 12 IFCMarketsLtd-Real 1.00 × 1