SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / SMART Forex
Hamza Khelifi Touhami

SMART Forex

Hamza Khelifi Touhami
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
9 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 93%
RoboForex-Pro-6
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
349
Gewinntrades:
244 (69.91%)
Verlusttrades:
105 (30.09%)
Bester Trade:
50.51 EUR
Schlechtester Trade:
-48.48 EUR
Bruttoprofit:
1 371.80 EUR (36 344 pips)
Bruttoverlust:
-726.17 EUR (26 629 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (10.95 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
68.70 EUR (2)
Sharpe Ratio:
0.17
Trading-Aktivität:
93.53%
Max deposit load:
59.33%
Letzter Trade:
44 Minuten
Trades pro Woche:
23
Durchschn. Haltezeit:
17 Stunden
Erholungsfaktor:
10.44
Long-Positionen:
160 (45.85%)
Short-Positionen:
189 (54.15%)
Profit-Faktor:
1.89
Mathematische Gewinnerwartung:
1.85 EUR
Durchschnittlicher Profit:
5.62 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-6.92 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-16.63 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-61.87 EUR (2)
Wachstum pro Monat :
17.91%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
24.13 EUR
Maximaler:
61.87 EUR (10.79%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
10.79% (61.87 EUR)
Kapital:
54.03% (309.29 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD 195
EURUSD 154
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD 439
EURUSD 297
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD 882
EURUSD 9.5K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +50.51 EUR
Schlechtester Trade: -48 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +10.95 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -16.63 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-Pro-6" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
RoboForex-Pro-4
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.06 × 217
Fyntura-Live
0.18 × 44
Axi-US06-Live
0.20 × 44
Exness-Real33
0.34 × 44
RoboForex-Pro-6
0.40 × 5
OctaFX-Real7
0.50 × 12
IFCMarketsLtd-Real
1.00 × 1
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.05 13:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 01:17
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.20 13:51
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.20 13:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 13:57
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.29 19:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.28 11:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 10:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.27 18:02
Share of trading days is too low
2025.10.27 18:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.27 17:02
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 17:02
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 17:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.27 17:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.27 17:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
SMART Forex
30 USD pro Monat
93%
0
0
USD
2.2K
EUR
9
100%
349
69%
94%
1.88
1.85
EUR
54%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.