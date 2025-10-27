SinyallerBölümler
Duong Sy Hiep

No1 in Vietnam

Duong Sy Hiep
0 inceleme
Güvenilirlik
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 59%
SuperFin-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 541
Kârla kapanan işlemler:
1 186 (76.96%)
Zararla kapanan işlemler:
355 (23.04%)
En iyi işlem:
1 482.00 USD
En kötü işlem:
-1 162.08 USD
Brüt kâr:
31 080.04 USD (348 242 pips)
Brüt zarar:
-20 407.87 USD (371 352 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (67.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 797.03 USD (6)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
40.33%
Maks. mevduat yükü:
0.47%
En son işlem:
29 dakika önce
Hafta başına işlemler:
69
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
7.73
Alış işlemleri:
720 (46.72%)
Satış işlemleri:
821 (53.28%)
Kâr faktörü:
1.52
Beklenen getiri:
6.93 USD
Ortalama kâr:
26.21 USD
Ortalama zarar:
-57.49 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-1 095.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 380.24 USD (2)
Aylık büyüme:
17.05%
Yıllık tahmin:
206.93%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.78 USD
Maksimum:
1 380.24 USD (4.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.17% (1 380.24 USD)
Varlığa göre:
0.49% (134.90 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.p 1457
EURUSD 49
GBPUSD 35
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.p 11K
EURUSD 142
GBPUSD 12
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.p -26K
EURUSD 2.6K
GBPUSD 131
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 482.00 USD
En kötü işlem: -1 162 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +67.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 095.23 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "SuperFin-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.