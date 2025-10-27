SegnaliSezioni
Duong Sy Hiep

No1 in Vietnam

Duong Sy Hiep
0 recensioni
Affidabilità
17 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 63%
SuperFin-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 579
Profit Trade:
1 210 (76.63%)
Loss Trade:
369 (23.37%)
Best Trade:
1 482.00 USD
Worst Trade:
-1 162.08 USD
Profitto lordo:
35 454.82 USD (363 038 pips)
Perdita lorda:
-24 186.48 USD (418 481 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (67.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 797.03 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
39.83%
Massimo carico di deposito:
11.84%
Ultimo trade:
14 minuti fa
Trade a settimana:
74
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
8.16
Long Trade:
748 (47.37%)
Short Trade:
831 (52.63%)
Fattore di profitto:
1.47
Profitto previsto:
7.14 USD
Profitto medio:
29.30 USD
Perdita media:
-65.55 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-1 095.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 380.24 USD (2)
Crescita mensile:
18.91%
Previsione annuale:
229.46%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.78 USD
Massimale:
1 380.24 USD (4.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.17% (1 380.24 USD)
Per equità:
30.02% (8 344.74 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.p 1495
EURUSD 49
GBPUSD 35
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.p 11K
EURUSD 142
GBPUSD 12
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.p -58K
EURUSD 2.6K
GBPUSD 131
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 482.00 USD
Worst Trade: -1 162 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +67.09 USD
Massima perdita consecutiva: -1 095.23 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "SuperFin-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
