Negociações:
2 085
Negociações com lucro:
1 604 (76.93%)
Negociações com perda:
481 (23.07%)
Melhor negociação:
1 482.00 USD
Pior negociação:
-1 162.08 USD
Lucro bruto:
49 442.61 USD (550 591 pips)
Perda bruta:
-29 437.36 USD (522 669 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
28 (67.09 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 797.03 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
20.92%
Depósito máximo carregado:
11.84%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
40
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
14.49
Negociações longas:
953 (45.71%)
Negociações curtas:
1 132 (54.29%)
Fator de lucro:
1.68
Valor esperado:
9.59 USD
Lucro médio:
30.82 USD
Perda média:
-61.20 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-1 095.23 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 380.24 USD (2)
Crescimento mensal:
14.08%
Previsão anual:
170.87%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2.78 USD
Máximo:
1 380.24 USD (4.65%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.17% (1 380.24 USD)
Pelo Capital Líquido:
30.02% (8 344.74 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.p
|2001
|EURUSD
|49
|GBPUSD
|35
|
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.p
|20K
|EURUSD
|142
|GBPUSD
|12
|
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.p
|25K
|EURUSD
|2.6K
|GBPUSD
|131
|
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "SuperFin-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
