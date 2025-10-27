- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2 085
利益トレード:
1 604 (76.93%)
損失トレード:
481 (23.07%)
ベストトレード:
1 482.00 USD
最悪のトレード:
-1 162.08 USD
総利益:
49 442.61 USD (550 591 pips)
総損失:
-29 437.36 USD (522 669 pips)
最大連続の勝ち:
28 (67.09 USD)
最大連続利益:
1 797.03 USD (6)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
20.92%
最大入金額:
11.84%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
40
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
14.49
長いトレード:
953 (45.71%)
短いトレード:
1 132 (54.29%)
プロフィットファクター:
1.68
期待されたペイオフ:
9.59 USD
平均利益:
30.82 USD
平均損失:
-61.20 USD
最大連続の負け:
8 (-1 095.23 USD)
最大連続損失:
-1 380.24 USD (2)
月間成長:
14.08%
年間予想:
170.87%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
2.78 USD
最大の:
1 380.24 USD (4.65%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.17% (1 380.24 USD)
エクイティによる:
30.02% (8 344.74 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.p
|2001
|EURUSD
|49
|GBPUSD
|35
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.p
|20K
|EURUSD
|142
|GBPUSD
|12
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.p
|25K
|EURUSD
|2.6K
|GBPUSD
|131
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 482.00 USD
最悪のトレード: -1 162 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +67.09 USD
最大連続損失: -1 095.23 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"SuperFin-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
116%
0
0
USD
USD
30K
USD
USD
25
99%
2 085
76%
21%
1.67
9.59
USD
USD
30%
1:500