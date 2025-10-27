- 成长
交易:
2 085
盈利交易:
1 604 (76.93%)
亏损交易:
481 (23.07%)
最好交易:
1 482.00 USD
最差交易:
-1 162.08 USD
毛利:
49 442.61 USD (550 591 pips)
毛利亏损:
-29 437.36 USD (522 669 pips)
最大连续赢利:
28 (67.09 USD)
最大连续盈利:
1 797.03 USD (6)
夏普比率:
0.09
交易活动:
20.92%
最大入金加载:
11.84%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
40
平均持有时间:
2 小时
采收率:
14.49
长期交易:
953 (45.71%)
短期交易:
1 132 (54.29%)
利润因子:
1.68
预期回报:
9.59 USD
平均利润:
30.82 USD
平均损失:
-61.20 USD
最大连续失误:
8 (-1 095.23 USD)
最大连续亏损:
-1 380.24 USD (2)
每月增长:
14.08%
年度预测:
170.87%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
2.78 USD
最大值:
1 380.24 USD (4.65%)
相对跌幅:
结余:
5.17% (1 380.24 USD)
净值:
30.02% (8 344.74 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.p
|2001
|EURUSD
|49
|GBPUSD
|35
|
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.p
|20K
|EURUSD
|142
|GBPUSD
|12
|
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.p
|25K
|EURUSD
|2.6K
|GBPUSD
|131
|
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 SuperFin-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
