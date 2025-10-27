SignaleKategorien
No1 in Vietnam

Duong Sy Hiep
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
26 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 119%
SuperFin-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 104
Gewinntrades:
1 621 (77.04%)
Verlusttrades:
483 (22.96%)
Bester Trade:
1 482.00 USD
Schlechtester Trade:
-1 162.08 USD
Bruttoprofit:
49 934.53 USD (558 260 pips)
Bruttoverlust:
-29 583.64 USD (526 051 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
28 (67.09 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 797.03 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
20.92%
Max deposit load:
11.84%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
55
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
14.74
Long-Positionen:
963 (45.77%)
Short-Positionen:
1 141 (54.23%)
Profit-Faktor:
1.69
Mathematische Gewinnerwartung:
9.67 USD
Durchschnittlicher Profit:
30.80 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-61.25 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-1 095.23 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 380.24 USD (2)
Wachstum pro Monat :
13.21%
Jahresprognose:
160.32%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2.78 USD
Maximaler:
1 380.24 USD (4.65%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.17% (1 380.24 USD)
Kapital:
30.02% (8 344.74 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.p 2020
EURUSD 49
GBPUSD 35
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.p 20K
EURUSD 142
GBPUSD 12
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.p 29K
EURUSD 2.6K
GBPUSD 131
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 482.00 USD
Schlechtester Trade: -1 162 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +67.09 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 095.23 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "SuperFin-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.11.27 23:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 15:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 13:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 10:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 05:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 15:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 11:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 09:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 08:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 06:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 05:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 08:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 07:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 06:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
