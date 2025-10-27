- Прирост
Всего трейдов:
2 085
Прибыльных трейдов:
1 604 (76.93%)
Убыточных трейдов:
481 (23.07%)
Лучший трейд:
1 482.00 USD
Худший трейд:
-1 162.08 USD
Общая прибыль:
49 442.61 USD (550 591 pips)
Общий убыток:
-29 437.36 USD (522 669 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (67.09 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 797.03 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
20.92%
Макс. загрузка депозита:
11.84%
Последний трейд:
21 час
Трейдов в неделю:
48
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
14.49
Длинных трейдов:
953 (45.71%)
Коротких трейдов:
1 132 (54.29%)
Профит фактор:
1.68
Мат. ожидание:
9.59 USD
Средняя прибыль:
30.82 USD
Средний убыток:
-61.20 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-1 095.23 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 380.24 USD (2)
Прирост в месяц:
16.15%
Годовой прогноз:
195.93%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.78 USD
Максимальная:
1 380.24 USD (4.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.17% (1 380.24 USD)
По эквити:
30.02% (8 344.74 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.p
|2001
|EURUSD
|49
|GBPUSD
|35
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.p
|20K
|EURUSD
|142
|GBPUSD
|12
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.p
|25K
|EURUSD
|2.6K
|GBPUSD
|131
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Лучший трейд: +1 482.00 USD
Худший трейд: -1 162 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +67.09 USD
Макс. убыток в серии: -1 095.23 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "SuperFin-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
