Duong Sy Hiep

No1 in Vietnam

Duong Sy Hiep
0 отзывов
Надежность
25 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 116%
SuperFin-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 085
Прибыльных трейдов:
1 604 (76.93%)
Убыточных трейдов:
481 (23.07%)
Лучший трейд:
1 482.00 USD
Худший трейд:
-1 162.08 USD
Общая прибыль:
49 442.61 USD (550 591 pips)
Общий убыток:
-29 437.36 USD (522 669 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (67.09 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 797.03 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
20.92%
Макс. загрузка депозита:
11.84%
Последний трейд:
21 час
Трейдов в неделю:
48
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
14.49
Длинных трейдов:
953 (45.71%)
Коротких трейдов:
1 132 (54.29%)
Профит фактор:
1.68
Мат. ожидание:
9.59 USD
Средняя прибыль:
30.82 USD
Средний убыток:
-61.20 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-1 095.23 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 380.24 USD (2)
Прирост в месяц:
16.15%
Годовой прогноз:
195.93%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.78 USD
Максимальная:
1 380.24 USD (4.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.17% (1 380.24 USD)
По эквити:
30.02% (8 344.74 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.p 2001
EURUSD 49
GBPUSD 35
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.p 20K
EURUSD 142
GBPUSD 12
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.p 25K
EURUSD 2.6K
GBPUSD 131
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 482.00 USD
Худший трейд: -1 162 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +67.09 USD
Макс. убыток в серии: -1 095.23 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "SuperFin-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.11.27 23:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 15:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 13:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 10:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 05:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 15:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 11:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 09:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 08:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 06:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 05:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 08:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 07:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 06:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.