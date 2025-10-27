- 자본
- 축소
트레이드:
2 175
이익 거래:
1 676 (77.05%)
손실 거래:
499 (22.94%)
최고의 거래:
1 482.00 USD
최악의 거래:
-1 162.08 USD
총 수익:
52 301.48 USD (587 787 pips)
총 손실:
-30 547.84 USD (544 482 pips)
연속 최대 이익:
28 (67.09 USD)
연속 최대 이익:
1 797.03 USD (6)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
22.37%
최대 입금량:
11.84%
최근 거래:
18 시간 전
주별 거래 수:
47
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
15.76
롱(주식매수):
986 (45.33%)
숏(주식차입매도):
1 189 (54.67%)
수익 요인:
1.71
기대수익:
10.00 USD
평균 이익:
31.21 USD
평균 손실:
-61.22 USD
연속 최대 손실:
8 (-1 095.23 USD)
연속 최대 손실:
-1 380.24 USD (2)
월별 성장률:
14.45%
연간 예측:
175.35%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2.78 USD
최대한의:
1 380.24 USD (4.65%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.17% (1 380.24 USD)
자본금별:
30.02% (8 344.74 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.p
|2091
|EURUSD
|49
|GBPUSD
|35
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.p
|22K
|EURUSD
|142
|GBPUSD
|12
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.p
|41K
|EURUSD
|2.6K
|GBPUSD
|131
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 482.00 USD
최악의 거래: -1 162 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +67.09 USD
연속 최대 손실: -1 095.23 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "SuperFin-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
129%
0
0
USD
USD
30K
USD
USD
27
99%
2 175
77%
22%
1.71
10.00
USD
USD
30%
1:500