- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
50
Kârla kapanan işlemler:
22 (44.00%)
Zararla kapanan işlemler:
28 (56.00%)
En iyi işlem:
806.60 USD
En kötü işlem:
-445.40 USD
Brüt kâr:
11 366.43 USD (69 415 pips)
Brüt zarar:
-6 980.11 USD (39 821 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (2 389.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 389.80 USD (3)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.79%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
2.95
Alış işlemleri:
37 (74.00%)
Satış işlemleri:
13 (26.00%)
Kâr faktörü:
1.63
Beklenen getiri:
87.73 USD
Ortalama kâr:
516.66 USD
Ortalama zarar:
-249.29 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-1 485.21 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 485.21 USD (5)
Aylık büyüme:
77.22%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 485.21 USD (19.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.00% (1 485.21 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|45
|EURJPY
|2
|USDJPY
|2
|CHFJPY
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|4.5K
|EURJPY
|13
|USDJPY
|52
|CHFJPY
|-163
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|30K
|EURJPY
|200
|USDJPY
|500
|CHFJPY
|-1.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +806.60 USD
En kötü işlem: -445 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +2 389.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 485.21 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 1
|
TallinexOu-PRO Live
|0.00 × 3
|
TMS-Live
|0.00 × 4
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
MBTrading-Live
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real1
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 10
|
Darwinex-Live
|0.00 × 8
|
NAS-Real
|0.00 × 7
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
AFX-Real
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
FXPRIMUS-Live-3
|0.00 × 12
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 2
|
ForexPlace-Main Server 3
|0.00 × 3
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
77%
0
0
USD
USD
5K
USD
USD
5
0%
50
44%
100%
1.62
87.73
USD
USD
19%
1:50