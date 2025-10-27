SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Gthey87
I Gede Setiawan S E

Gthey87

I Gede Setiawan S E
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 77%
MaxrichGroup-Real
1:50
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
50
Kârla kapanan işlemler:
22 (44.00%)
Zararla kapanan işlemler:
28 (56.00%)
En iyi işlem:
806.60 USD
En kötü işlem:
-445.40 USD
Brüt kâr:
11 366.43 USD (69 415 pips)
Brüt zarar:
-6 980.11 USD (39 821 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (2 389.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 389.80 USD (3)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.79%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
2.95
Alış işlemleri:
37 (74.00%)
Satış işlemleri:
13 (26.00%)
Kâr faktörü:
1.63
Beklenen getiri:
87.73 USD
Ortalama kâr:
516.66 USD
Ortalama zarar:
-249.29 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-1 485.21 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 485.21 USD (5)
Aylık büyüme:
77.22%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 485.21 USD (19.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.00% (1 485.21 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 45
EURJPY 2
USDJPY 2
CHFJPY 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 4.5K
EURJPY 13
USDJPY 52
CHFJPY -163
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 30K
EURJPY 200
USDJPY 500
CHFJPY -1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +806.60 USD
En kötü işlem: -445 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +2 389.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 485.21 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

CFHMarkets-Real
0.00 × 1
LQDMarketsUK-Live 2
0.00 × 1
TallinexOu-PRO Live
0.00 × 3
TMS-Live
0.00 × 4
Exness-Real33
0.00 × 2
MBTrading-Live
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
NordGroupInv-Real1
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 10
Darwinex-Live
0.00 × 8
NAS-Real
0.00 × 7
Exness-Real29
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
AFX-Real
0.00 × 3
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
FXPRIMUS-Live-3
0.00 × 12
ATCBrokers-US Live
0.00 × 2
ForexPlace-Main Server 3
0.00 × 3
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 1
248 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.10.27 07:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 05:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Gthey87
Ayda 30 USD
77%
0
0
USD
5K
USD
5
0%
50
44%
100%
1.62
87.73
USD
19%
1:50
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.