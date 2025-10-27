シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Gthey87
I Gede Setiawan S E

Gthey87

I Gede Setiawan S E
レビュー0件
信頼性
14週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 80%
MaxrichGroup-Real
1:50
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
215
利益トレード:
88 (40.93%)
損失トレード:
127 (59.07%)
ベストトレード:
806.60 USD
最悪のトレード:
-541.67 USD
総利益:
33 804.36 USD (292 315 pips)
総損失:
-29 734.70 USD (237 075 pips)
最大連続の勝ち:
7 (1 517.08 USD)
最大連続利益:
2 565.32 USD (6)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
70.11%
最大入金額:
20.34%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
14 時間
リカバリーファクター:
0.65
長いトレード:
165 (76.74%)
短いトレード:
50 (23.26%)
プロフィットファクター:
1.14
期待されたペイオフ:
18.93 USD
平均利益:
384.14 USD
平均損失:
-234.13 USD
最大連続の負け:
12 (-2 507.92 USD)
最大連続損失:
-3 039.66 USD (10)
月間成長:
-25.06%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
6 266.46 USD (46.67%)
比較ドローダウン:
残高による:
47.30% (6 266.46 USD)
エクイティによる:
6.88% (383.20 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 197
EURJPY 4
USDJPY 4
CHFJPY 4
GBPJPY 4
GBPUSD 1
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 3.3K
EURJPY 319
USDJPY 65
CHFJPY -490
GBPJPY 383
GBPUSD 244
EURUSD 235
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 51K
EURJPY 2.5K
USDJPY 500
CHFJPY -2.9K
GBPJPY 2.6K
GBPUSD 1K
EURUSD 1K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +806.60 USD
最悪のトレード: -542 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +1 517.08 USD
最大連続損失: -2 507.92 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

QTrade-Classic Server
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
Alpari-PRO
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 4
FXNet-Real
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
PreciseFX-Live
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 4
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 17
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
307 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2025.12.05 15:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.01 15:36
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.48% of days out of 67 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 03:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 10:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 03:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 14:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 21:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 13:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 10:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 17:47
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 04:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 15:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 10:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 07:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 05:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Gthey87
30 USD/月
80%
0
0
USD
13K
USD
14
0%
215
40%
70%
1.13
18.93
USD
47%
1:50
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください