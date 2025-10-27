いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

QTrade-Classic Server 0.00 × 1 HFMarketsEurope-Live Server2 0.00 × 1 Alpari-PRO 0.00 × 1 AM-UK-Live 0.00 × 2 ForexTime-ECN-Zero 0.00 × 1 ICMarkets-Live03 0.00 × 2 FXOpenAU-ECN Live Server 0.00 × 2 FXTG-Main Server 1 0.00 × 1 PHP-LiveLiquidity1 0.00 × 4 FXNet-Real 0.00 × 1 Deltastock-Live 0.00 × 1 MetasGroup-Live 0.00 × 2 CoreLiquidity-Real 1 0.00 × 4 PreciseFX-Live 0.00 × 1 InstaForex-Contest.com 0.00 × 1 CollectiveFX-LIVE1 0.00 × 1 AlSalamBank-Live 0.00 × 2 Hadwins-Global Trader 0.00 × 2 ATCBrokers-US Live 0.00 × 4 Darwinex-LiveUK 0.00 × 2 AGMGroupLtd-Real 0.00 × 17 Pepperstone-Demo01 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live27 0.00 × 3 Exness-Real16 0.00 × 2 Exness-Real29 0.00 × 3 307 より多く...