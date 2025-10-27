- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
215
利益トレード:
88 (40.93%)
損失トレード:
127 (59.07%)
ベストトレード:
806.60 USD
最悪のトレード:
-541.67 USD
総利益:
33 804.36 USD (292 315 pips)
総損失:
-29 734.70 USD (237 075 pips)
最大連続の勝ち:
7 (1 517.08 USD)
最大連続利益:
2 565.32 USD (6)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
70.11%
最大入金額:
20.34%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
14 時間
リカバリーファクター:
0.65
長いトレード:
165 (76.74%)
短いトレード:
50 (23.26%)
プロフィットファクター:
1.14
期待されたペイオフ:
18.93 USD
平均利益:
384.14 USD
平均損失:
-234.13 USD
最大連続の負け:
12 (-2 507.92 USD)
最大連続損失:
-3 039.66 USD (10)
月間成長:
-25.06%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
6 266.46 USD (46.67%)
比較ドローダウン:
残高による:
47.30% (6 266.46 USD)
エクイティによる:
6.88% (383.20 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|197
|EURJPY
|4
|USDJPY
|4
|CHFJPY
|4
|GBPJPY
|4
|GBPUSD
|1
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|3.3K
|EURJPY
|319
|USDJPY
|65
|CHFJPY
|-490
|GBPJPY
|383
|GBPUSD
|244
|EURUSD
|235
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|51K
|EURJPY
|2.5K
|USDJPY
|500
|CHFJPY
|-2.9K
|GBPJPY
|2.6K
|GBPUSD
|1K
|EURUSD
|1K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +806.60 USD
最悪のトレード: -542 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +1 517.08 USD
最大連続損失: -2 507.92 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 4
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 4
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 17
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
307 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
80%
0
0
USD
USD
13K
USD
USD
14
0%
215
40%
70%
1.13
18.93
USD
USD
47%
1:50