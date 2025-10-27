- 成长
交易:
214
盈利交易:
88 (41.12%)
亏损交易:
126 (58.88%)
最好交易:
806.60 USD
最差交易:
-541.67 USD
毛利:
33 804.36 USD (292 315 pips)
毛利亏损:
-29 613.50 USD (235 075 pips)
最大连续赢利:
7 (1 517.08 USD)
最大连续盈利:
2 565.32 USD (6)
夏普比率:
0.09
交易活动:
70.11%
最大入金加载:
20.34%
最近交易:
8 几分钟前
每周交易:
12
平均持有时间:
14 小时
采收率:
0.67
长期交易:
164 (76.64%)
短期交易:
50 (23.36%)
利润因子:
1.14
预期回报:
19.58 USD
平均利润:
384.14 USD
平均损失:
-235.03 USD
最大连续失误:
12 (-2 507.92 USD)
最大连续亏损:
-3 039.66 USD (10)
每月增长:
-23.29%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
6 266.46 USD (46.67%)
相对跌幅:
结余:
47.30% (6 266.46 USD)
净值:
6.88% (383.20 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|196
|EURJPY
|4
|USDJPY
|4
|CHFJPY
|4
|GBPJPY
|4
|GBPUSD
|1
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|3.4K
|EURJPY
|319
|USDJPY
|65
|CHFJPY
|-490
|GBPJPY
|383
|GBPUSD
|244
|EURUSD
|235
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|53K
|EURJPY
|2.5K
|USDJPY
|500
|CHFJPY
|-2.9K
|GBPJPY
|2.6K
|GBPUSD
|1K
|EURUSD
|1K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +806.60 USD
最差交易: -542 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +1 517.08 USD
最大连续亏损: -2 507.92 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 4
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 4
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 17
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
