- 자본
- 축소
트레이드:
241
이익 거래:
101 (41.90%)
손실 거래:
140 (58.09%)
최고의 거래:
806.60 USD
최악의 거래:
-541.67 USD
총 수익:
37 366.28 USD (352 109 pips)
총 손실:
-31 798.33 USD (271 084 pips)
연속 최대 이익:
10 (2 725.84 USD)
연속 최대 이익:
2 725.84 USD (10)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
70.23%
최대 입금량:
20.34%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
18
평균 유지 시간:
14 시간
회복 요인:
0.89
롱(주식매수):
188 (78.01%)
숏(주식차입매도):
53 (21.99%)
수익 요인:
1.18
기대수익:
23.10 USD
평균 이익:
369.96 USD
평균 손실:
-227.13 USD
연속 최대 손실:
12 (-2 507.92 USD)
연속 최대 손실:
-3 039.66 USD (10)
월별 성장률:
31.52%
연간 예측:
382.49%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
6 266.46 USD (46.67%)
상대적 삭감:
잔고별:
47.30% (6 266.46 USD)
자본금별:
6.88% (383.20 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|223
|EURJPY
|4
|USDJPY
|4
|CHFJPY
|4
|GBPJPY
|4
|GBPUSD
|1
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|4.8K
|EURJPY
|319
|USDJPY
|65
|CHFJPY
|-490
|GBPJPY
|383
|GBPUSD
|244
|EURUSD
|235
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|76K
|EURJPY
|2.5K
|USDJPY
|500
|CHFJPY
|-2.9K
|GBPJPY
|2.6K
|GBPUSD
|1K
|EURUSD
|1K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +806.60 USD
최악의 거래: -542 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +2 725.84 USD
연속 최대 손실: -2 507.92 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 4
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 4
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 17
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
102%
0
0
USD
USD
14K
USD
USD
15
0%
241
41%
70%
1.17
23.10
USD
USD
47%
1:50