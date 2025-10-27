SinaisSeções
I Gede Setiawan S E

Gthey87

I Gede Setiawan S E
0 comentários
Confiabilidade
14 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 80%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
215
Negociações com lucro:
88 (40.93%)
Negociações com perda:
127 (59.07%)
Melhor negociação:
806.60 USD
Pior negociação:
-541.67 USD
Lucro bruto:
33 804.36 USD (292 315 pips)
Perda bruta:
-29 734.70 USD (237 075 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (1 517.08 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 565.32 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
70.11%
Depósito máximo carregado:
20.34%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
14 horas
Fator de recuperação:
0.65
Negociações longas:
165 (76.74%)
Negociações curtas:
50 (23.26%)
Fator de lucro:
1.14
Valor esperado:
18.93 USD
Lucro médio:
384.14 USD
Perda média:
-234.13 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-2 507.92 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 039.66 USD (10)
Crescimento mensal:
-25.06%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
6 266.46 USD (46.67%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
47.30% (6 266.46 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.88% (383.20 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 197
EURJPY 4
USDJPY 4
CHFJPY 4
GBPJPY 4
GBPUSD 1
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 3.3K
EURJPY 319
USDJPY 65
CHFJPY -490
GBPJPY 383
GBPUSD 244
EURUSD 235
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 51K
EURJPY 2.5K
USDJPY 500
CHFJPY -2.9K
GBPJPY 2.6K
GBPUSD 1K
EURUSD 1K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +806.60 USD
Pior negociação: -542 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +1 517.08 USD
Máxima perda consecutiva: -2 507.92 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

QTrade-Classic Server
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
Alpari-PRO
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 4
FXNet-Real
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
PreciseFX-Live
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 4
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 17
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
307 mais ...
Sem comentários
2025.12.05 15:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.01 15:36
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.48% of days out of 67 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 03:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 10:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 03:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 14:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 21:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 13:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 10:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 17:47
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 04:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 15:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 10:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 07:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 05:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
