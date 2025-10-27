- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
215
Negociações com lucro:
88 (40.93%)
Negociações com perda:
127 (59.07%)
Melhor negociação:
806.60 USD
Pior negociação:
-541.67 USD
Lucro bruto:
33 804.36 USD (292 315 pips)
Perda bruta:
-29 734.70 USD (237 075 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (1 517.08 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 565.32 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
70.11%
Depósito máximo carregado:
20.34%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
14 horas
Fator de recuperação:
0.65
Negociações longas:
165 (76.74%)
Negociações curtas:
50 (23.26%)
Fator de lucro:
1.14
Valor esperado:
18.93 USD
Lucro médio:
384.14 USD
Perda média:
-234.13 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-2 507.92 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 039.66 USD (10)
Crescimento mensal:
-25.06%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
6 266.46 USD (46.67%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
47.30% (6 266.46 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.88% (383.20 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|197
|EURJPY
|4
|USDJPY
|4
|CHFJPY
|4
|GBPJPY
|4
|GBPUSD
|1
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|3.3K
|EURJPY
|319
|USDJPY
|65
|CHFJPY
|-490
|GBPJPY
|383
|GBPUSD
|244
|EURUSD
|235
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|51K
|EURJPY
|2.5K
|USDJPY
|500
|CHFJPY
|-2.9K
|GBPJPY
|2.6K
|GBPUSD
|1K
|EURUSD
|1K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +806.60 USD
Pior negociação: -542 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +1 517.08 USD
Máxima perda consecutiva: -2 507.92 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 4
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 4
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 17
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
307 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
80%
0
0
USD
USD
13K
USD
USD
14
0%
215
40%
70%
1.13
18.93
USD
USD
47%
1:50