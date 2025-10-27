SegnaliSezioni
I Gede Setiawan S E

Gthey87

I Gede Setiawan S E
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 77%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
50
Profit Trade:
22 (44.00%)
Loss Trade:
28 (56.00%)
Best Trade:
806.60 USD
Worst Trade:
-445.40 USD
Profitto lordo:
11 366.43 USD (69 415 pips)
Perdita lorda:
-6 980.11 USD (39 821 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (2 389.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 389.80 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.79%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
2.95
Long Trade:
37 (74.00%)
Short Trade:
13 (26.00%)
Fattore di profitto:
1.63
Profitto previsto:
87.73 USD
Profitto medio:
516.66 USD
Perdita media:
-249.29 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-1 485.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 485.21 USD (5)
Crescita mensile:
77.22%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 485.21 USD (19.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.00% (1 485.21 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 45
EURJPY 2
USDJPY 2
CHFJPY 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 4.5K
EURJPY 13
USDJPY 52
CHFJPY -163
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 30K
EURJPY 200
USDJPY 500
CHFJPY -1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +806.60 USD
Worst Trade: -445 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +2 389.80 USD
Massima perdita consecutiva: -1 485.21 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

CFHMarkets-Real
0.00 × 1
LQDMarketsUK-Live 2
0.00 × 1
TallinexOu-PRO Live
0.00 × 3
TMS-Live
0.00 × 4
Exness-Real33
0.00 × 2
MBTrading-Live
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
NordGroupInv-Real1
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 10
Darwinex-Live
0.00 × 8
NAS-Real
0.00 × 7
Exness-Real29
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
AFX-Real
0.00 × 3
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
FXPRIMUS-Live-3
0.00 × 12
ATCBrokers-US Live
0.00 × 2
ForexPlace-Main Server 3
0.00 × 3
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 1
248 più
Non ci sono recensioni
2025.10.27 07:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 05:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
