- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
50
Profit Trade:
22 (44.00%)
Loss Trade:
28 (56.00%)
Best Trade:
806.60 USD
Worst Trade:
-445.40 USD
Profitto lordo:
11 366.43 USD (69 415 pips)
Perdita lorda:
-6 980.11 USD (39 821 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (2 389.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 389.80 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.79%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
2.95
Long Trade:
37 (74.00%)
Short Trade:
13 (26.00%)
Fattore di profitto:
1.63
Profitto previsto:
87.73 USD
Profitto medio:
516.66 USD
Perdita media:
-249.29 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-1 485.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 485.21 USD (5)
Crescita mensile:
77.22%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 485.21 USD (19.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.00% (1 485.21 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|45
|EURJPY
|2
|USDJPY
|2
|CHFJPY
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|4.5K
|EURJPY
|13
|USDJPY
|52
|CHFJPY
|-163
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|30K
|EURJPY
|200
|USDJPY
|500
|CHFJPY
|-1.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +806.60 USD
Worst Trade: -445 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +2 389.80 USD
Massima perdita consecutiva: -1 485.21 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 1
|
TallinexOu-PRO Live
|0.00 × 3
|
TMS-Live
|0.00 × 4
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
MBTrading-Live
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real1
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 10
|
Darwinex-Live
|0.00 × 8
|
NAS-Real
|0.00 × 7
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
AFX-Real
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
FXPRIMUS-Live-3
|0.00 × 12
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 2
|
ForexPlace-Main Server 3
|0.00 × 3
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
