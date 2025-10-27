- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
210
Прибыльных трейдов:
85 (40.47%)
Убыточных трейдов:
125 (59.52%)
Лучший трейд:
806.60 USD
Худший трейд:
-541.67 USD
Общая прибыль:
33 096.96 USD (280 267 pips)
Общий убыток:
-29 492.30 USD (233 075 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (1 517.08 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 565.32 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
70.11%
Макс. загрузка депозита:
20.34%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
0.58
Длинных трейдов:
160 (76.19%)
Коротких трейдов:
50 (23.81%)
Профит фактор:
1.12
Мат. ожидание:
17.17 USD
Средняя прибыль:
389.38 USD
Средний убыток:
-235.94 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-2 507.92 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 039.66 USD (10)
Прирост в месяц:
-24.32%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
6 266.46 USD (46.67%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
47.30% (6 266.46 USD)
По эквити:
6.88% (383.20 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|192
|EURJPY
|4
|USDJPY
|4
|CHFJPY
|4
|GBPJPY
|4
|GBPUSD
|1
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|2.9K
|EURJPY
|319
|USDJPY
|65
|CHFJPY
|-490
|GBPJPY
|383
|GBPUSD
|244
|EURUSD
|235
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|42K
|EURJPY
|2.5K
|USDJPY
|500
|CHFJPY
|-2.9K
|GBPJPY
|2.6K
|GBPUSD
|1K
|EURUSD
|1K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +806.60 USD
Худший трейд: -542 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +1 517.08 USD
Макс. убыток в серии: -2 507.92 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 4
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 4
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 17
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
73%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
13
0%
210
40%
70%
1.12
17.17
USD
USD
47%
1:50