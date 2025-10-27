СигналыРазделы
I Gede Setiawan S E

Gthey87

I Gede Setiawan S E
0 отзывов
Надежность
13 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 73%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
210
Прибыльных трейдов:
85 (40.47%)
Убыточных трейдов:
125 (59.52%)
Лучший трейд:
806.60 USD
Худший трейд:
-541.67 USD
Общая прибыль:
33 096.96 USD (280 267 pips)
Общий убыток:
-29 492.30 USD (233 075 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (1 517.08 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 565.32 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
70.11%
Макс. загрузка депозита:
20.34%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
0.58
Длинных трейдов:
160 (76.19%)
Коротких трейдов:
50 (23.81%)
Профит фактор:
1.12
Мат. ожидание:
17.17 USD
Средняя прибыль:
389.38 USD
Средний убыток:
-235.94 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-2 507.92 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 039.66 USD (10)
Прирост в месяц:
-24.32%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
6 266.46 USD (46.67%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
47.30% (6 266.46 USD)
По эквити:
6.88% (383.20 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 192
EURJPY 4
USDJPY 4
CHFJPY 4
GBPJPY 4
GBPUSD 1
EURUSD 1
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 2.9K
EURJPY 319
USDJPY 65
CHFJPY -490
GBPJPY 383
GBPUSD 244
EURUSD 235
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 42K
EURJPY 2.5K
USDJPY 500
CHFJPY -2.9K
GBPJPY 2.6K
GBPUSD 1K
EURUSD 1K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +806.60 USD
Худший трейд: -542 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +1 517.08 USD
Макс. убыток в серии: -2 507.92 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

QTrade-Classic Server
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
Alpari-PRO
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 4
FXNet-Real
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
PreciseFX-Live
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 4
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 17
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
еще 307...
Нет отзывов
2025.12.05 15:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.01 15:36
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.48% of days out of 67 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 03:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 10:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 03:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 14:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 21:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 13:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 10:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 17:47
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 04:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 15:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 10:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 07:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 05:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.