- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
219
Gewinntrades:
89 (40.63%)
Verlusttrades:
130 (59.36%)
Bester Trade:
806.60 USD
Schlechtester Trade:
-541.67 USD
Bruttoprofit:
34 045.74 USD (296 358 pips)
Bruttoverlust:
-30 282.83 USD (246 075 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (1 517.08 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 565.32 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
71.17%
Max deposit load:
20.34%
Letzter Trade:
21 Minuten
Trades pro Woche:
14
Durchschn. Haltezeit:
15 Stunden
Erholungsfaktor:
0.60
Long-Positionen:
168 (76.71%)
Short-Positionen:
51 (23.29%)
Profit-Faktor:
1.12
Mathematische Gewinnerwartung:
17.18 USD
Durchschnittlicher Profit:
382.54 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-232.94 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-2 507.92 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 039.66 USD (10)
Wachstum pro Monat :
-27.61%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
6 266.46 USD (46.67%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
47.30% (6 266.46 USD)
Kapital:
6.88% (383.20 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|201
|EURJPY
|4
|USDJPY
|4
|CHFJPY
|4
|GBPJPY
|4
|GBPUSD
|1
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|3K
|EURJPY
|319
|USDJPY
|65
|CHFJPY
|-490
|GBPJPY
|383
|GBPUSD
|244
|EURUSD
|235
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|46K
|EURJPY
|2.5K
|USDJPY
|500
|CHFJPY
|-2.9K
|GBPJPY
|2.6K
|GBPUSD
|1K
|EURUSD
|1K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +806.60 USD
Schlechtester Trade: -542 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 517.08 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 507.92 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 4
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 4
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 17
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
noch 307 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
76%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
14
0%
219
40%
71%
1.12
17.18
USD
USD
47%
1:50