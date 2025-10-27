SignaleKategorien
I Gede Setiawan S E

Gthey87

I Gede Setiawan S E
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
14 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 76%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
219
Gewinntrades:
89 (40.63%)
Verlusttrades:
130 (59.36%)
Bester Trade:
806.60 USD
Schlechtester Trade:
-541.67 USD
Bruttoprofit:
34 045.74 USD (296 358 pips)
Bruttoverlust:
-30 282.83 USD (246 075 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (1 517.08 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 565.32 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
71.17%
Max deposit load:
20.34%
Letzter Trade:
21 Minuten
Trades pro Woche:
14
Durchschn. Haltezeit:
15 Stunden
Erholungsfaktor:
0.60
Long-Positionen:
168 (76.71%)
Short-Positionen:
51 (23.29%)
Profit-Faktor:
1.12
Mathematische Gewinnerwartung:
17.18 USD
Durchschnittlicher Profit:
382.54 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-232.94 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-2 507.92 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 039.66 USD (10)
Wachstum pro Monat :
-27.61%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
6 266.46 USD (46.67%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
47.30% (6 266.46 USD)
Kapital:
6.88% (383.20 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 201
EURJPY 4
USDJPY 4
CHFJPY 4
GBPJPY 4
GBPUSD 1
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 3K
EURJPY 319
USDJPY 65
CHFJPY -490
GBPJPY 383
GBPUSD 244
EURUSD 235
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 46K
EURJPY 2.5K
USDJPY 500
CHFJPY -2.9K
GBPJPY 2.6K
GBPUSD 1K
EURUSD 1K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +806.60 USD
Schlechtester Trade: -542 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 517.08 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 507.92 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

QTrade-Classic Server
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
Alpari-PRO
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 4
FXNet-Real
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
PreciseFX-Live
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 4
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 17
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
noch 307 ...
Keine Bewertungen
2025.12.05 15:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.01 15:36
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.48% of days out of 67 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 03:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 10:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 03:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 14:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 21:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 13:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 10:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 17:47
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 04:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 15:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 10:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 07:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 05:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
