Gerry Anggriawan

Trendlock EA BTCUSD Medium Risk

Gerry Anggriawan
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4
Kârla kapanan işlemler:
3 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (25.00%)
En iyi işlem:
2.96 USD
En kötü işlem:
-4.29 USD
Brüt kâr:
4.85 USD (48 556 pips)
Brüt zarar:
-4.29 USD (42 906 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (4.61 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4.61 USD (2)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
9 dakika
Düzelme faktörü:
0.13
Alış işlemleri:
1 (25.00%)
Satış işlemleri:
3 (75.00%)
Kâr faktörü:
1.13
Beklenen getiri:
0.14 USD
Ortalama kâr:
1.62 USD
Ortalama zarar:
-4.29 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-4.29 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4.29 USD (1)
Aylık büyüme:
1.10%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
4.29 USD (7.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 5.7K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2.96 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +4.61 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.29 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
Earnex-Trade
0.00 × 15
Exness-MT5Real7
0.00 × 5
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 5
Exness-MT5Real17
0.00 × 6
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsAU-Live
0.00 × 10
OctaFX-Real
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
FPMarketsSC-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Tradeview-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 9
Exness-MT5Real15
0.00 × 2
XMGlobal-MT5 14
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.10 × 29
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICMarketsSC-MT5-4
2.55 × 127
ICMarketsSC-MT5-2
24.23 × 193
İnceleme yok
2025.10.24 18:48
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.10.24 18:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.24 18:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
