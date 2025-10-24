- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
189
Прибыльных трейдов:
160 (84.65%)
Убыточных трейдов:
29 (15.34%)
Лучший трейд:
3.37 USD
Худший трейд:
-4.94 USD
Общая прибыль:
75.34 USD (677 622 pips)
Общий убыток:
-80.18 USD (749 094 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (12.05 USD)
Макс. прибыль в серии:
12.05 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
1.98%
Макс. загрузка депозита:
12.62%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
7 минут
Фактор восстановления:
-0.16
Длинных трейдов:
98 (51.85%)
Коротких трейдов:
91 (48.15%)
Профит фактор:
0.94
Мат. ожидание:
-0.03 USD
Средняя прибыль:
0.47 USD
Средний убыток:
-2.76 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-7.98 USD)
Макс. убыток в серии:
-7.98 USD (2)
Прирост в месяц:
-3.32%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9.24 USD
Максимальная:
30.87 USD (42.49%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.30% (8.51 USD)
По эквити:
7.43% (3.83 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|181
|XAUUSD
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|-7
|XAUUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|-72K
|XAUUSD
|281
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +3.37 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +12.05 USD
Макс. убыток в серии: -7.98 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
Earnex-Trade
|0.32 × 81
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.10 × 3421
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 452
|
ICMarketsAU-Live
|1.40 × 234
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
