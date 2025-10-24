SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Trendlock EA BTCUSD Medium Risk
Gerry Anggriawan

Trendlock EA BTCUSD Medium Risk

Gerry Anggriawan
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4
Profit Trade:
3 (75.00%)
Loss Trade:
1 (25.00%)
Best Trade:
2.96 USD
Worst Trade:
-4.29 USD
Profitto lordo:
4.85 USD (48 556 pips)
Perdita lorda:
-4.29 USD (42 906 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (4.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4.61 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
9 minuti
Fattore di recupero:
0.13
Long Trade:
1 (25.00%)
Short Trade:
3 (75.00%)
Fattore di profitto:
1.13
Profitto previsto:
0.14 USD
Profitto medio:
1.62 USD
Perdita media:
-4.29 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-4.29 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.29 USD (1)
Crescita mensile:
1.10%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
4.29 USD (7.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 5.7K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.96 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +4.61 USD
Massima perdita consecutiva: -4.29 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
Earnex-Trade
0.00 × 15
Exness-MT5Real7
0.00 × 5
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 5
Exness-MT5Real17
0.00 × 6
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsAU-Live
0.00 × 10
OctaFX-Real
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
FPMarketsSC-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Tradeview-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 9
Exness-MT5Real15
0.00 × 2
XMGlobal-MT5 14
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.10 × 29
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICMarketsSC-MT5-4
2.55 × 127
ICMarketsSC-MT5-2
24.23 × 193
Non ci sono recensioni
2025.10.24 18:48
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.10.24 18:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.24 18:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
