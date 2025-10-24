- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
189
Transacciones Rentables:
160 (84.65%)
Transacciones Irrentables:
29 (15.34%)
Mejor transacción:
3.37 USD
Peor transacción:
-4.94 USD
Beneficio Bruto:
75.34 USD (677 622 pips)
Pérdidas Brutas:
-80.18 USD (749 094 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (12.05 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
12.05 USD (20)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Actividad comercial:
1.98%
Carga máxima del depósito:
12.62%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
7 minutos
Factor de Recuperación:
-0.16
Transacciones Largas:
98 (51.85%)
Transacciones Cortas:
91 (48.15%)
Factor de Beneficio:
0.94
Beneficio Esperado:
-0.03 USD
Beneficio medio:
0.47 USD
Pérdidas medias:
-2.76 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-7.98 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-7.98 USD (2)
Crecimiento al mes:
-3.32%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
9.24 USD
Máxima:
30.87 USD (42.49%)
Reducción relativa:
De balance:
15.30% (8.51 USD)
De fondos:
7.43% (3.83 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|181
|XAUUSD
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|BTCUSD
|-7
|XAUUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|BTCUSD
|-72K
|XAUUSD
|281
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +3.37 USD
Peor transacción: -5 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 20
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +12.05 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -7.98 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
Earnex-Trade
|0.32 × 81
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.10 × 3421
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 452
|
ICMarketsAU-Live
|1.40 × 234
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
