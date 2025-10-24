SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Trendlock EA XAUUSD Set2
Gerry Anggriawan

Trendlock EA XAUUSD Set2

Gerry Anggriawan
0 comentarios
Fiabilidad
12 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 5%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
189
Transacciones Rentables:
160 (84.65%)
Transacciones Irrentables:
29 (15.34%)
Mejor transacción:
3.37 USD
Peor transacción:
-4.94 USD
Beneficio Bruto:
75.34 USD (677 622 pips)
Pérdidas Brutas:
-80.18 USD (749 094 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (12.05 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
12.05 USD (20)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Actividad comercial:
1.98%
Carga máxima del depósito:
12.62%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
7 minutos
Factor de Recuperación:
-0.16
Transacciones Largas:
98 (51.85%)
Transacciones Cortas:
91 (48.15%)
Factor de Beneficio:
0.94
Beneficio Esperado:
-0.03 USD
Beneficio medio:
0.47 USD
Pérdidas medias:
-2.76 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-7.98 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-7.98 USD (2)
Crecimiento al mes:
-3.32%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
9.24 USD
Máxima:
30.87 USD (42.49%)
Reducción relativa:
De balance:
15.30% (8.51 USD)
De fondos:
7.43% (3.83 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BTCUSD 181
XAUUSD 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BTCUSD -7
XAUUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BTCUSD -72K
XAUUSD 281
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +3.37 USD
Peor transacción: -5 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 20
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +12.05 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -7.98 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
Earnex-Trade
0.32 × 81
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.10 × 3421
Exness-MT5Real8
1.29 × 452
ICMarketsAU-Live
1.40 × 234
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
otros 100...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2026.01.01 15:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.31 15:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.31 14:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 15:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.19 12:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.72% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 18:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 07:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.14 11:14
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.77% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 17:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.30 20:32
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.29 15:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 17:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 15:41
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.05 12:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.27 17:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.24 18:48
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.10.24 18:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.24 18:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Trendlock EA XAUUSD Set2
30 USD al mes
5%
0
0
USD
190
USD
12
100%
189
84%
2%
0.93
-0.03
USD
15%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.