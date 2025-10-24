SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Trendlock EA XAUUSD Set2
Gerry Anggriawan

Trendlock EA XAUUSD Set2

Gerry Anggriawan
0 comentários
Confiabilidade
12 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 5%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
189
Negociações com lucro:
160 (84.65%)
Negociações com perda:
29 (15.34%)
Melhor negociação:
3.37 USD
Pior negociação:
-4.94 USD
Lucro bruto:
75.34 USD (677 622 pips)
Perda bruta:
-80.18 USD (749 094 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (12.05 USD)
Máximo lucro consecutivo:
12.05 USD (20)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
1.98%
Depósito máximo carregado:
12.62%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
7 minutos
Fator de recuperação:
-0.16
Negociações longas:
98 (51.85%)
Negociações curtas:
91 (48.15%)
Fator de lucro:
0.94
Valor esperado:
-0.03 USD
Lucro médio:
0.47 USD
Perda média:
-2.76 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-7.98 USD)
Máxima perda consecutiva:
-7.98 USD (2)
Crescimento mensal:
-3.32%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
9.24 USD
Máximo:
30.87 USD (42.49%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
15.30% (8.51 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.43% (3.83 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSD 181
XAUUSD 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSD -7
XAUUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSD -72K
XAUUSD 281
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +3.37 USD
Pior negociação: -5 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 20
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +12.05 USD
Máxima perda consecutiva: -7.98 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
Earnex-Trade
0.32 × 81
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.10 × 3421
Exness-MT5Real8
1.29 × 452
ICMarketsAU-Live
1.40 × 234
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
100 mais ...
Sem comentários
2026.01.01 15:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.31 15:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.31 14:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 15:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.19 12:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.72% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 18:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 07:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.14 11:14
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.77% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 17:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.30 20:32
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.29 15:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 17:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 15:41
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.05 12:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.27 17:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.24 18:48
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.10.24 18:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.24 18:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
