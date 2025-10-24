- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
189
Negociações com lucro:
160 (84.65%)
Negociações com perda:
29 (15.34%)
Melhor negociação:
3.37 USD
Pior negociação:
-4.94 USD
Lucro bruto:
75.34 USD (677 622 pips)
Perda bruta:
-80.18 USD (749 094 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (12.05 USD)
Máximo lucro consecutivo:
12.05 USD (20)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
1.98%
Depósito máximo carregado:
12.62%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
7 minutos
Fator de recuperação:
-0.16
Negociações longas:
98 (51.85%)
Negociações curtas:
91 (48.15%)
Fator de lucro:
0.94
Valor esperado:
-0.03 USD
Lucro médio:
0.47 USD
Perda média:
-2.76 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-7.98 USD)
Máxima perda consecutiva:
-7.98 USD (2)
Crescimento mensal:
-3.32%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
9.24 USD
Máximo:
30.87 USD (42.49%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
15.30% (8.51 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.43% (3.83 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|181
|XAUUSD
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSD
|-7
|XAUUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSD
|-72K
|XAUUSD
|281
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +3.37 USD
Pior negociação: -5 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 20
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +12.05 USD
Máxima perda consecutiva: -7.98 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
Earnex-Trade
|0.32 × 81
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.10 × 3421
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 452
|
ICMarketsAU-Live
|1.40 × 234
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
5%
0
0
USD
USD
190
USD
USD
12
100%
189
84%
2%
0.93
-0.03
USD
USD
15%
1:500