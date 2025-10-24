- 자본
- 축소
트레이드:
189
이익 거래:
160 (84.65%)
손실 거래:
29 (15.34%)
최고의 거래:
3.37 USD
최악의 거래:
-4.94 USD
총 수익:
75.34 USD (677 622 pips)
총 손실:
-80.18 USD (749 094 pips)
연속 최대 이익:
20 (12.05 USD)
연속 최대 이익:
12.05 USD (20)
샤프 비율:
-0.01
거래 활동:
1.98%
최대 입금량:
12.62%
최근 거래:
3 일 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
7 분
회복 요인:
-0.16
롱(주식매수):
98 (51.85%)
숏(주식차입매도):
91 (48.15%)
수익 요인:
0.94
기대수익:
-0.03 USD
평균 이익:
0.47 USD
평균 손실:
-2.76 USD
연속 최대 손실:
2 (-7.98 USD)
연속 최대 손실:
-7.98 USD (2)
월별 성장률:
-3.32%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
9.24 USD
최대한의:
30.87 USD (42.49%)
상대적 삭감:
잔고별:
15.30% (8.51 USD)
자본금별:
7.43% (3.83 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|181
|XAUUSD
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BTCUSD
|-7
|XAUUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BTCUSD
|-72K
|XAUUSD
|281
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +3.37 USD
최악의 거래: -5 USD
연속 최대 이익: 20
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +12.05 USD
연속 최대 손실: -7.98 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
Neomarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
Earnex-Trade
|0.32 × 81
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.10 × 3421
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 452
|
ICMarketsAU-Live
|1.40 × 234
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
5%
0
0
USD
USD
190
USD
USD
12
100%
189
84%
2%
0.93
-0.03
USD
USD
15%
1:500