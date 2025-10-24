信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Trendlock EA XAUUSD Set2
Gerry Anggriawan

Trendlock EA XAUUSD Set2

Gerry Anggriawan
0条评论
可靠性
12
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 5%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
189
盈利交易:
160 (84.65%)
亏损交易:
29 (15.34%)
最好交易:
3.37 USD
最差交易:
-4.94 USD
毛利:
75.34 USD (677 622 pips)
毛利亏损:
-80.18 USD (749 094 pips)
最大连续赢利:
20 (12.05 USD)
最大连续盈利:
12.05 USD (20)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
1.98%
最大入金加载:
12.62%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
11
平均持有时间:
7 分钟
采收率:
-0.16
长期交易:
98 (51.85%)
短期交易:
91 (48.15%)
利润因子:
0.94
预期回报:
-0.03 USD
平均利润:
0.47 USD
平均损失:
-2.76 USD
最大连续失误:
2 (-7.98 USD)
最大连续亏损:
-7.98 USD (2)
每月增长:
-3.32%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
9.24 USD
最大值:
30.87 USD (42.49%)
相对跌幅:
结余:
15.30% (8.51 USD)
净值:
7.43% (3.83 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCUSD 181
XAUUSD 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCUSD -7
XAUUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCUSD -72K
XAUUSD 281
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +3.37 USD
最差交易: -5 USD
最大连续赢利: 20
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +12.05 USD
最大连续亏损: -7.98 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
Earnex-Trade
0.32 × 81
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.10 × 3421
Exness-MT5Real8
1.29 × 452
ICMarketsAU-Live
1.40 × 234
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
100 更多...
没有评论
2026.01.01 15:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.31 15:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.31 14:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 15:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.19 12:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.72% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 18:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 07:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.14 11:14
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.77% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 17:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.30 20:32
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.29 15:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 17:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 15:41
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.05 12:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.27 17:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.24 18:48
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.10.24 18:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.24 18:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
