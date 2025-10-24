- 成长
交易:
189
盈利交易:
160 (84.65%)
亏损交易:
29 (15.34%)
最好交易:
3.37 USD
最差交易:
-4.94 USD
毛利:
75.34 USD (677 622 pips)
毛利亏损:
-80.18 USD (749 094 pips)
最大连续赢利:
20 (12.05 USD)
最大连续盈利:
12.05 USD (20)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
1.98%
最大入金加载:
12.62%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
11
平均持有时间:
7 分钟
采收率:
-0.16
长期交易:
98 (51.85%)
短期交易:
91 (48.15%)
利润因子:
0.94
预期回报:
-0.03 USD
平均利润:
0.47 USD
平均损失:
-2.76 USD
最大连续失误:
2 (-7.98 USD)
最大连续亏损:
-7.98 USD (2)
每月增长:
-3.32%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
9.24 USD
最大值:
30.87 USD (42.49%)
相对跌幅:
结余:
15.30% (8.51 USD)
净值:
7.43% (3.83 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|181
|XAUUSD
|8
|
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|-7
|XAUUSD
|2
|
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|-72K
|XAUUSD
|281
|
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
Earnex-Trade
|0.32 × 81
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.10 × 3421
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 452
|
ICMarketsAU-Live
|1.40 × 234
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
5%
0
0
USD
USD
190
USD
USD
12
100%
189
84%
2%
0.93
-0.03
USD
USD
15%
1:500