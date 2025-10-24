シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Trendlock EA XAUUSD Set2
Gerry Anggriawan

Trendlock EA XAUUSD Set2

Gerry Anggriawan
レビュー0件
信頼性
12週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 5%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
189
利益トレード:
160 (84.65%)
損失トレード:
29 (15.34%)
ベストトレード:
3.37 USD
最悪のトレード:
-4.94 USD
総利益:
75.34 USD (677 622 pips)
総損失:
-80.18 USD (749 094 pips)
最大連続の勝ち:
20 (12.05 USD)
最大連続利益:
12.05 USD (20)
シャープレシオ:
-0.01
取引アクティビティ:
1.98%
最大入金額:
12.62%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
7 分
リカバリーファクター:
-0.16
長いトレード:
98 (51.85%)
短いトレード:
91 (48.15%)
プロフィットファクター:
0.94
期待されたペイオフ:
-0.03 USD
平均利益:
0.47 USD
平均損失:
-2.76 USD
最大連続の負け:
2 (-7.98 USD)
最大連続損失:
-7.98 USD (2)
月間成長:
-3.32%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
9.24 USD
最大の:
30.87 USD (42.49%)
比較ドローダウン:
残高による:
15.30% (8.51 USD)
エクイティによる:
7.43% (3.83 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
BTCUSD 181
XAUUSD 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
BTCUSD -7
XAUUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
BTCUSD -72K
XAUUSD 281
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +3.37 USD
最悪のトレード: -5 USD
最大連続の勝ち: 20
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +12.05 USD
最大連続損失: -7.98 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
Earnex-Trade
0.32 × 81
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.10 × 3421
Exness-MT5Real8
1.29 × 452
ICMarketsAU-Live
1.40 × 234
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
100 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2026.01.01 15:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.31 15:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.31 14:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 15:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.19 12:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.72% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 18:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 07:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.14 11:14
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.77% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 17:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.30 20:32
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.29 15:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 17:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 15:41
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.05 12:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.27 17:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.24 18:48
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.10.24 18:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.24 18:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Trendlock EA XAUUSD Set2
30 USD/月
5%
0
0
USD
190
USD
12
100%
189
84%
2%
0.93
-0.03
USD
15%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください