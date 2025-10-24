- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
189
利益トレード:
160 (84.65%)
損失トレード:
29 (15.34%)
ベストトレード:
3.37 USD
最悪のトレード:
-4.94 USD
総利益:
75.34 USD (677 622 pips)
総損失:
-80.18 USD (749 094 pips)
最大連続の勝ち:
20 (12.05 USD)
最大連続利益:
12.05 USD (20)
シャープレシオ:
-0.01
取引アクティビティ:
1.98%
最大入金額:
12.62%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
7 分
リカバリーファクター:
-0.16
長いトレード:
98 (51.85%)
短いトレード:
91 (48.15%)
プロフィットファクター:
0.94
期待されたペイオフ:
-0.03 USD
平均利益:
0.47 USD
平均損失:
-2.76 USD
最大連続の負け:
2 (-7.98 USD)
最大連続損失:
-7.98 USD (2)
月間成長:
-3.32%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
9.24 USD
最大の:
30.87 USD (42.49%)
比較ドローダウン:
残高による:
15.30% (8.51 USD)
エクイティによる:
7.43% (3.83 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|181
|XAUUSD
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|-7
|XAUUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|-72K
|XAUUSD
|281
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +3.37 USD
最悪のトレード: -5 USD
最大連続の勝ち: 20
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +12.05 USD
最大連続損失: -7.98 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
Earnex-Trade
|0.32 × 81
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.10 × 3421
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 452
|
ICMarketsAU-Live
|1.40 × 234
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
レビューなし
