Rob Josephus Maria Janssen

Chiroptera VT Markets

Rob Josephus Maria Janssen
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 6%
VTMarkets-Live 2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
64
Kârla kapanan işlemler:
52 (81.25%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (18.75%)
En iyi işlem:
6.43 EUR
En kötü işlem:
-10.84 EUR
Brüt kâr:
40.56 EUR (2 772 pips)
Brüt zarar:
-27.32 EUR (671 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (9.25 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
22.40 EUR (16)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
13.00%
Maks. mevduat yükü:
14.88%
En son işlem:
3 dakika önce
Hafta başına işlemler:
44
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.98
Alış işlemleri:
44 (68.75%)
Satış işlemleri:
20 (31.25%)
Kâr faktörü:
1.48
Beklenen getiri:
0.21 EUR
Ortalama kâr:
0.78 EUR
Ortalama zarar:
-2.28 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-2.26 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-12.50 EUR (2)
Aylık büyüme:
5.59%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.16 EUR
Maksimum:
13.49 EUR (5.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.09% (13.66 EUR)
Varlığa göre:
1.11% (2.81 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURJPY-ECN 7
EURCAD-ECN 7
CHFJPY-ECN 5
EURUSD-ECN 5
AUDCAD-ECN 4
GBPAUD-ECN 4
AUDUSD-ECN 4
GBPUSD-ECN 4
USDCAD-ECN 3
USDJPY-ECN 3
GBPCAD-ECN 3
AUDJPY-ECN 3
EURAUD-ECN 3
GBPJPY-ECN 2
EURCHF-ECN 2
AUDCHF-ECN 2
EURGBP-ECN 1
USDCHF-ECN 1
CADCHF-ECN 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURJPY-ECN 17
EURCAD-ECN 3
CHFJPY-ECN -14
EURUSD-ECN -1
AUDCAD-ECN 0
GBPAUD-ECN 0
AUDUSD-ECN 1
GBPUSD-ECN 0
USDCAD-ECN 0
USDJPY-ECN -1
GBPCAD-ECN 1
AUDJPY-ECN 0
EURAUD-ECN 4
GBPJPY-ECN 1
EURCHF-ECN 3
AUDCHF-ECN 0
EURGBP-ECN 0
USDCHF-ECN 0
CADCHF-ECN 0
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURJPY-ECN 899
EURCAD-ECN 324
CHFJPY-ECN -81
EURUSD-ECN 17
AUDCAD-ECN 97
GBPAUD-ECN 142
AUDUSD-ECN 96
GBPUSD-ECN 51
USDCAD-ECN 38
USDJPY-ECN -150
GBPCAD-ECN 219
AUDJPY-ECN 85
EURAUD-ECN 134
GBPJPY-ECN 106
EURCHF-ECN 82
AUDCHF-ECN 26
EURGBP-ECN 4
USDCHF-ECN -4
CADCHF-ECN 16
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +6.43 EUR
En kötü işlem: -11 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +9.25 EUR
Maksimum ardışık zarar: -2.26 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.24 17:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.