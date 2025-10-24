- Incremento
Total de Trades:
437
Transacciones Rentables:
352 (80.54%)
Transacciones Irrentables:
85 (19.45%)
Mejor transacción:
11.92 EUR
Peor transacción:
-17.93 EUR
Beneficio Bruto:
352.46 EUR (17 339 pips)
Pérdidas Brutas:
-173.56 EUR (5 801 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
31 (36.21 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
36.21 EUR (31)
Ratio de Sharpe:
0.22
Actividad comercial:
13.00%
Carga máxima del depósito:
43.32%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
38
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
3.84
Transacciones Largas:
231 (52.86%)
Transacciones Cortas:
206 (47.14%)
Factor de Beneficio:
2.03
Beneficio Esperado:
0.41 EUR
Beneficio medio:
1.00 EUR
Pérdidas medias:
-2.04 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-26.90 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-26.90 EUR (8)
Crecimiento al mes:
39.12%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.16 EUR
Máxima:
46.59 EUR (13.61%)
Reducción relativa:
De balance:
13.46% (46.08 EUR)
De fondos:
26.45% (68.42 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURCAD-ECN
|39
|AUDCAD-ECN
|34
|EURJPY-ECN
|33
|GBPUSD-ECN
|30
|CHFJPY-ECN
|29
|USDCAD-ECN
|28
|GBPAUD-ECN
|24
|GBPCAD-ECN
|24
|EURUSD-ECN
|23
|AUDUSD-ECN
|22
|EURGBP-ECN
|19
|EURCHF-ECN
|19
|AUDJPY-ECN
|18
|USDJPY-ECN
|17
|EURAUD-ECN
|17
|CADCHF-ECN
|15
|GBPJPY-ECN
|13
|USDCHF-ECN
|12
|AUDCHF-ECN
|12
|GBPCHF-ECN
|9
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURCAD-ECN
|34
|AUDCAD-ECN
|5
|EURJPY-ECN
|27
|GBPUSD-ECN
|0
|CHFJPY-ECN
|76
|USDCAD-ECN
|14
|GBPAUD-ECN
|5
|GBPCAD-ECN
|14
|EURUSD-ECN
|3
|AUDUSD-ECN
|-1
|EURGBP-ECN
|-7
|EURCHF-ECN
|22
|AUDJPY-ECN
|-1
|USDJPY-ECN
|-1
|EURAUD-ECN
|-4
|CADCHF-ECN
|4
|GBPJPY-ECN
|2
|USDCHF-ECN
|5
|AUDCHF-ECN
|3
|GBPCHF-ECN
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURCAD-ECN
|1.8K
|AUDCAD-ECN
|828
|EURJPY-ECN
|1.5K
|GBPUSD-ECN
|294
|CHFJPY-ECN
|1.2K
|USDCAD-ECN
|931
|GBPAUD-ECN
|748
|GBPCAD-ECN
|1.2K
|EURUSD-ECN
|287
|AUDUSD-ECN
|11
|EURGBP-ECN
|-109
|EURCHF-ECN
|649
|AUDJPY-ECN
|188
|USDJPY-ECN
|142
|EURAUD-ECN
|165
|CADCHF-ECN
|432
|GBPJPY-ECN
|218
|USDCHF-ECN
|449
|AUDCHF-ECN
|272
|GBPCHF-ECN
|274
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Mejor transacción: +11.92 EUR
Peor transacción: -18 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 31
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +36.21 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -26.90 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VTMarkets-Live 2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
Chiroptera EA https://www.mql5.com/en/market/product/152565
