SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Chiroptera VT Markets
Rob Josephus Maria Janssen

Chiroptera VT Markets

Rob Josephus Maria Janssen
0 comentarios
Fiabilidad
11 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD al mes
incremento desde 2025 80%
VTMarkets-Live 2
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
437
Transacciones Rentables:
352 (80.54%)
Transacciones Irrentables:
85 (19.45%)
Mejor transacción:
11.92 EUR
Peor transacción:
-17.93 EUR
Beneficio Bruto:
352.46 EUR (17 339 pips)
Pérdidas Brutas:
-173.56 EUR (5 801 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
31 (36.21 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
36.21 EUR (31)
Ratio de Sharpe:
0.22
Actividad comercial:
13.00%
Carga máxima del depósito:
43.32%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
38
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
3.84
Transacciones Largas:
231 (52.86%)
Transacciones Cortas:
206 (47.14%)
Factor de Beneficio:
2.03
Beneficio Esperado:
0.41 EUR
Beneficio medio:
1.00 EUR
Pérdidas medias:
-2.04 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-26.90 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-26.90 EUR (8)
Crecimiento al mes:
39.12%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.16 EUR
Máxima:
46.59 EUR (13.61%)
Reducción relativa:
De balance:
13.46% (46.08 EUR)
De fondos:
26.45% (68.42 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURCAD-ECN 39
AUDCAD-ECN 34
EURJPY-ECN 33
GBPUSD-ECN 30
CHFJPY-ECN 29
USDCAD-ECN 28
GBPAUD-ECN 24
GBPCAD-ECN 24
EURUSD-ECN 23
AUDUSD-ECN 22
EURGBP-ECN 19
EURCHF-ECN 19
AUDJPY-ECN 18
USDJPY-ECN 17
EURAUD-ECN 17
CADCHF-ECN 15
GBPJPY-ECN 13
USDCHF-ECN 12
AUDCHF-ECN 12
GBPCHF-ECN 9
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURCAD-ECN 34
AUDCAD-ECN 5
EURJPY-ECN 27
GBPUSD-ECN 0
CHFJPY-ECN 76
USDCAD-ECN 14
GBPAUD-ECN 5
GBPCAD-ECN 14
EURUSD-ECN 3
AUDUSD-ECN -1
EURGBP-ECN -7
EURCHF-ECN 22
AUDJPY-ECN -1
USDJPY-ECN -1
EURAUD-ECN -4
CADCHF-ECN 4
GBPJPY-ECN 2
USDCHF-ECN 5
AUDCHF-ECN 3
GBPCHF-ECN 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURCAD-ECN 1.8K
AUDCAD-ECN 828
EURJPY-ECN 1.5K
GBPUSD-ECN 294
CHFJPY-ECN 1.2K
USDCAD-ECN 931
GBPAUD-ECN 748
GBPCAD-ECN 1.2K
EURUSD-ECN 287
AUDUSD-ECN 11
EURGBP-ECN -109
EURCHF-ECN 649
AUDJPY-ECN 188
USDJPY-ECN 142
EURAUD-ECN 165
CADCHF-ECN 432
GBPJPY-ECN 218
USDCHF-ECN 449
AUDCHF-ECN 272
GBPCHF-ECN 274
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +11.92 EUR
Peor transacción: -18 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 31
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +36.21 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -26.90 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VTMarkets-Live 2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Chiroptera EA https://www.mql5.com/en/market/product/152565
No hay comentarios
2025.12.22 23:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.24 17:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Chiroptera VT Markets
999 USD al mes
80%
0
0
USD
269
EUR
11
99%
437
80%
13%
2.03
0.41
EUR
26%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.