Rob Josephus Maria Janssen

Chiroptera VT Markets

Rob Josephus Maria Janssen
レビュー0件
信頼性
11週間
0 / 0 USD
月額  999  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 80%
VTMarkets-Live 2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
437
利益トレード:
352 (80.54%)
損失トレード:
85 (19.45%)
ベストトレード:
11.92 EUR
最悪のトレード:
-17.93 EUR
総利益:
352.46 EUR (17 339 pips)
総損失:
-173.56 EUR (5 801 pips)
最大連続の勝ち:
31 (36.21 EUR)
最大連続利益:
36.21 EUR (31)
シャープレシオ:
0.22
取引アクティビティ:
13.00%
最大入金額:
43.32%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
38
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
3.84
長いトレード:
231 (52.86%)
短いトレード:
206 (47.14%)
プロフィットファクター:
2.03
期待されたペイオフ:
0.41 EUR
平均利益:
1.00 EUR
平均損失:
-2.04 EUR
最大連続の負け:
8 (-26.90 EUR)
最大連続損失:
-26.90 EUR (8)
月間成長:
39.12%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.16 EUR
最大の:
46.59 EUR (13.61%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.46% (46.08 EUR)
エクイティによる:
26.45% (68.42 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURCAD-ECN 39
AUDCAD-ECN 34
EURJPY-ECN 33
GBPUSD-ECN 30
CHFJPY-ECN 29
USDCAD-ECN 28
GBPAUD-ECN 24
GBPCAD-ECN 24
EURUSD-ECN 23
AUDUSD-ECN 22
EURGBP-ECN 19
EURCHF-ECN 19
AUDJPY-ECN 18
USDJPY-ECN 17
EURAUD-ECN 17
CADCHF-ECN 15
GBPJPY-ECN 13
USDCHF-ECN 12
AUDCHF-ECN 12
GBPCHF-ECN 9
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURCAD-ECN 34
AUDCAD-ECN 5
EURJPY-ECN 27
GBPUSD-ECN 0
CHFJPY-ECN 76
USDCAD-ECN 14
GBPAUD-ECN 5
GBPCAD-ECN 14
EURUSD-ECN 3
AUDUSD-ECN -1
EURGBP-ECN -7
EURCHF-ECN 22
AUDJPY-ECN -1
USDJPY-ECN -1
EURAUD-ECN -4
CADCHF-ECN 4
GBPJPY-ECN 2
USDCHF-ECN 5
AUDCHF-ECN 3
GBPCHF-ECN 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURCAD-ECN 1.8K
AUDCAD-ECN 828
EURJPY-ECN 1.5K
GBPUSD-ECN 294
CHFJPY-ECN 1.2K
USDCAD-ECN 931
GBPAUD-ECN 748
GBPCAD-ECN 1.2K
EURUSD-ECN 287
AUDUSD-ECN 11
EURGBP-ECN -109
EURCHF-ECN 649
AUDJPY-ECN 188
USDJPY-ECN 142
EURAUD-ECN 165
CADCHF-ECN 432
GBPJPY-ECN 218
USDCHF-ECN 449
AUDCHF-ECN 272
GBPCHF-ECN 274
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +11.92 EUR
最悪のトレード: -18 EUR
最大連続の勝ち: 31
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +36.21 EUR
最大連続損失: -26.90 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Chiroptera EA https://www.mql5.com/en/market/product/152565
レビューなし
2025.12.22 23:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.24 17:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
