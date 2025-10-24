- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
437
利益トレード:
352 (80.54%)
損失トレード:
85 (19.45%)
ベストトレード:
11.92 EUR
最悪のトレード:
-17.93 EUR
総利益:
352.46 EUR (17 339 pips)
総損失:
-173.56 EUR (5 801 pips)
最大連続の勝ち:
31 (36.21 EUR)
最大連続利益:
36.21 EUR (31)
シャープレシオ:
0.22
取引アクティビティ:
13.00%
最大入金額:
43.32%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
38
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
3.84
長いトレード:
231 (52.86%)
短いトレード:
206 (47.14%)
プロフィットファクター:
2.03
期待されたペイオフ:
0.41 EUR
平均利益:
1.00 EUR
平均損失:
-2.04 EUR
最大連続の負け:
8 (-26.90 EUR)
最大連続損失:
-26.90 EUR (8)
月間成長:
39.12%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.16 EUR
最大の:
46.59 EUR (13.61%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.46% (46.08 EUR)
エクイティによる:
26.45% (68.42 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURCAD-ECN
|39
|AUDCAD-ECN
|34
|EURJPY-ECN
|33
|GBPUSD-ECN
|30
|CHFJPY-ECN
|29
|USDCAD-ECN
|28
|GBPAUD-ECN
|24
|GBPCAD-ECN
|24
|EURUSD-ECN
|23
|AUDUSD-ECN
|22
|EURGBP-ECN
|19
|EURCHF-ECN
|19
|AUDJPY-ECN
|18
|USDJPY-ECN
|17
|EURAUD-ECN
|17
|CADCHF-ECN
|15
|GBPJPY-ECN
|13
|USDCHF-ECN
|12
|AUDCHF-ECN
|12
|GBPCHF-ECN
|9
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURCAD-ECN
|34
|AUDCAD-ECN
|5
|EURJPY-ECN
|27
|GBPUSD-ECN
|0
|CHFJPY-ECN
|76
|USDCAD-ECN
|14
|GBPAUD-ECN
|5
|GBPCAD-ECN
|14
|EURUSD-ECN
|3
|AUDUSD-ECN
|-1
|EURGBP-ECN
|-7
|EURCHF-ECN
|22
|AUDJPY-ECN
|-1
|USDJPY-ECN
|-1
|EURAUD-ECN
|-4
|CADCHF-ECN
|4
|GBPJPY-ECN
|2
|USDCHF-ECN
|5
|AUDCHF-ECN
|3
|GBPCHF-ECN
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURCAD-ECN
|1.8K
|AUDCAD-ECN
|828
|EURJPY-ECN
|1.5K
|GBPUSD-ECN
|294
|CHFJPY-ECN
|1.2K
|USDCAD-ECN
|931
|GBPAUD-ECN
|748
|GBPCAD-ECN
|1.2K
|EURUSD-ECN
|287
|AUDUSD-ECN
|11
|EURGBP-ECN
|-109
|EURCHF-ECN
|649
|AUDJPY-ECN
|188
|USDJPY-ECN
|142
|EURAUD-ECN
|165
|CADCHF-ECN
|432
|GBPJPY-ECN
|218
|USDCHF-ECN
|449
|AUDCHF-ECN
|272
|GBPCHF-ECN
|274
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +11.92 EUR
最悪のトレード: -18 EUR
最大連続の勝ち: 31
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +36.21 EUR
最大連続損失: -26.90 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Chiroptera EA https://www.mql5.com/en/market/product/152565
レビューなし
