Rob Josephus Maria Janssen

Chiroptera VT Markets

Rob Josephus Maria Janssen
0 отзывов
Надежность
11 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2025 78%
VTMarkets-Live 2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
433
Прибыльных трейдов:
348 (80.36%)
Убыточных трейдов:
85 (19.63%)
Лучший трейд:
11.92 EUR
Худший трейд:
-17.93 EUR
Общая прибыль:
349.14 EUR (17 180 pips)
Общий убыток:
-172.59 EUR (5 801 pips)
Макс. серия выигрышей:
31 (36.21 EUR)
Макс. прибыль в серии:
36.21 EUR (31)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
13.00%
Макс. загрузка депозита:
43.32%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
40
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
3.79
Длинных трейдов:
229 (52.89%)
Коротких трейдов:
204 (47.11%)
Профит фактор:
2.02
Мат. ожидание:
0.41 EUR
Средняя прибыль:
1.00 EUR
Средний убыток:
-2.03 EUR
Макс. серия проигрышей:
8 (-26.90 EUR)
Макс. убыток в серии:
-26.90 EUR (8)
Прирост в месяц:
42.44%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.16 EUR
Максимальная:
46.59 EUR (13.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.46% (46.08 EUR)
По эквити:
26.45% (68.42 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURCAD-ECN 39
AUDCAD-ECN 34
EURJPY-ECN 33
CHFJPY-ECN 29
GBPUSD-ECN 29
USDCAD-ECN 27
GBPCAD-ECN 24
EURUSD-ECN 23
GBPAUD-ECN 23
AUDUSD-ECN 21
EURGBP-ECN 19
EURCHF-ECN 19
AUDJPY-ECN 18
USDJPY-ECN 17
EURAUD-ECN 17
CADCHF-ECN 15
GBPJPY-ECN 13
USDCHF-ECN 12
AUDCHF-ECN 12
GBPCHF-ECN 9
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURCAD-ECN 34
AUDCAD-ECN 5
EURJPY-ECN 27
CHFJPY-ECN 76
GBPUSD-ECN 0
USDCAD-ECN 13
GBPCAD-ECN 14
EURUSD-ECN 3
GBPAUD-ECN 3
AUDUSD-ECN -2
EURGBP-ECN -7
EURCHF-ECN 22
AUDJPY-ECN -1
USDJPY-ECN -1
EURAUD-ECN -4
CADCHF-ECN 4
GBPJPY-ECN 2
USDCHF-ECN 5
AUDCHF-ECN 3
GBPCHF-ECN 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURCAD-ECN 1.8K
AUDCAD-ECN 828
EURJPY-ECN 1.5K
CHFJPY-ECN 1.2K
GBPUSD-ECN 238
USDCAD-ECN 906
GBPCAD-ECN 1.2K
EURUSD-ECN 287
GBPAUD-ECN 696
AUDUSD-ECN -15
EURGBP-ECN -109
EURCHF-ECN 649
AUDJPY-ECN 188
USDJPY-ECN 142
EURAUD-ECN 165
CADCHF-ECN 432
GBPJPY-ECN 218
USDCHF-ECN 449
AUDCHF-ECN 272
GBPCHF-ECN 274
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +11.92 EUR
Худший трейд: -18 EUR
Макс. серия выигрышей: 31
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +36.21 EUR
Макс. убыток в серии: -26.90 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Chiroptera EA https://www.mql5.com/en/market/product/152565
Нет отзывов
2025.12.22 23:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.24 17:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Chiroptera VT Markets
999 USD в месяц
78%
0
0
USD
266
EUR
11
99%
433
80%
13%
2.02
0.41
EUR
26%
1:500
Копировать

