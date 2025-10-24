- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
433
Прибыльных трейдов:
348 (80.36%)
Убыточных трейдов:
85 (19.63%)
Лучший трейд:
11.92 EUR
Худший трейд:
-17.93 EUR
Общая прибыль:
349.14 EUR (17 180 pips)
Общий убыток:
-172.59 EUR (5 801 pips)
Макс. серия выигрышей:
31 (36.21 EUR)
Макс. прибыль в серии:
36.21 EUR (31)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
13.00%
Макс. загрузка депозита:
43.32%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
40
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
3.79
Длинных трейдов:
229 (52.89%)
Коротких трейдов:
204 (47.11%)
Профит фактор:
2.02
Мат. ожидание:
0.41 EUR
Средняя прибыль:
1.00 EUR
Средний убыток:
-2.03 EUR
Макс. серия проигрышей:
8 (-26.90 EUR)
Макс. убыток в серии:
-26.90 EUR (8)
Прирост в месяц:
42.44%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.16 EUR
Максимальная:
46.59 EUR (13.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.46% (46.08 EUR)
По эквити:
26.45% (68.42 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURCAD-ECN
|39
|AUDCAD-ECN
|34
|EURJPY-ECN
|33
|CHFJPY-ECN
|29
|GBPUSD-ECN
|29
|USDCAD-ECN
|27
|GBPCAD-ECN
|24
|EURUSD-ECN
|23
|GBPAUD-ECN
|23
|AUDUSD-ECN
|21
|EURGBP-ECN
|19
|EURCHF-ECN
|19
|AUDJPY-ECN
|18
|USDJPY-ECN
|17
|EURAUD-ECN
|17
|CADCHF-ECN
|15
|GBPJPY-ECN
|13
|USDCHF-ECN
|12
|AUDCHF-ECN
|12
|GBPCHF-ECN
|9
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURCAD-ECN
|34
|AUDCAD-ECN
|5
|EURJPY-ECN
|27
|CHFJPY-ECN
|76
|GBPUSD-ECN
|0
|USDCAD-ECN
|13
|GBPCAD-ECN
|14
|EURUSD-ECN
|3
|GBPAUD-ECN
|3
|AUDUSD-ECN
|-2
|EURGBP-ECN
|-7
|EURCHF-ECN
|22
|AUDJPY-ECN
|-1
|USDJPY-ECN
|-1
|EURAUD-ECN
|-4
|CADCHF-ECN
|4
|GBPJPY-ECN
|2
|USDCHF-ECN
|5
|AUDCHF-ECN
|3
|GBPCHF-ECN
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURCAD-ECN
|1.8K
|AUDCAD-ECN
|828
|EURJPY-ECN
|1.5K
|CHFJPY-ECN
|1.2K
|GBPUSD-ECN
|238
|USDCAD-ECN
|906
|GBPCAD-ECN
|1.2K
|EURUSD-ECN
|287
|GBPAUD-ECN
|696
|AUDUSD-ECN
|-15
|EURGBP-ECN
|-109
|EURCHF-ECN
|649
|AUDJPY-ECN
|188
|USDJPY-ECN
|142
|EURAUD-ECN
|165
|CADCHF-ECN
|432
|GBPJPY-ECN
|218
|USDCHF-ECN
|449
|AUDCHF-ECN
|272
|GBPCHF-ECN
|274
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +11.92 EUR
Худший трейд: -18 EUR
Макс. серия выигрышей: 31
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +36.21 EUR
Макс. убыток в серии: -26.90 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Chiroptera EA https://www.mql5.com/en/market/product/152565
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
78%
0
0
USD
USD
266
EUR
EUR
11
99%
433
80%
13%
2.02
0.41
EUR
EUR
26%
1:500