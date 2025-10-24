- 자본
- 축소
트레이드:
507
이익 거래:
402 (79.28%)
손실 거래:
105 (20.71%)
최고의 거래:
11.92 EUR
최악의 거래:
-17.93 EUR
총 수익:
425.03 EUR (20 988 pips)
총 손실:
-239.00 EUR (7 895 pips)
연속 최대 이익:
31 (36.21 EUR)
연속 최대 이익:
36.21 EUR (31)
샤프 비율:
0.20
거래 활동:
13.82%
최대 입금량:
43.32%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
43
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
3.99
롱(주식매수):
261 (51.48%)
숏(주식차입매도):
246 (48.52%)
수익 요인:
1.78
기대수익:
0.37 EUR
평균 이익:
1.06 EUR
평균 손실:
-2.28 EUR
연속 최대 손실:
10 (-31.44 EUR)
연속 최대 손실:
-31.44 EUR (10)
월별 성장률:
28.70%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.16 EUR
최대한의:
46.59 EUR (13.61%)
상대적 삭감:
잔고별:
13.46% (46.08 EUR)
자본금별:
26.45% (68.42 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURCAD-ECN
|42
|AUDCAD-ECN
|39
|EURJPY-ECN
|36
|CHFJPY-ECN
|35
|GBPUSD-ECN
|33
|GBPAUD-ECN
|31
|USDCAD-ECN
|31
|GBPCAD-ECN
|28
|EURUSD-ECN
|27
|AUDUSD-ECN
|25
|AUDJPY-ECN
|23
|EURCHF-ECN
|22
|EURAUD-ECN
|22
|USDJPY-ECN
|20
|EURGBP-ECN
|19
|CADCHF-ECN
|19
|AUDCHF-ECN
|15
|GBPJPY-ECN
|14
|USDCHF-ECN
|14
|GBPCHF-ECN
|12
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURCAD-ECN
|31
|AUDCAD-ECN
|7
|EURJPY-ECN
|19
|CHFJPY-ECN
|71
|GBPUSD-ECN
|2
|GBPAUD-ECN
|9
|USDCAD-ECN
|15
|GBPCAD-ECN
|10
|EURUSD-ECN
|4
|AUDUSD-ECN
|-4
|AUDJPY-ECN
|3
|EURCHF-ECN
|27
|EURAUD-ECN
|8
|USDJPY-ECN
|-1
|EURGBP-ECN
|-7
|CADCHF-ECN
|5
|AUDCHF-ECN
|3
|GBPJPY-ECN
|-1
|USDCHF-ECN
|6
|GBPCHF-ECN
|6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURCAD-ECN
|1.8K
|AUDCAD-ECN
|1K
|EURJPY-ECN
|1.4K
|CHFJPY-ECN
|1.2K
|GBPUSD-ECN
|491
|GBPAUD-ECN
|954
|USDCAD-ECN
|1K
|GBPCAD-ECN
|1.1K
|EURUSD-ECN
|391
|AUDUSD-ECN
|-75
|AUDJPY-ECN
|526
|EURCHF-ECN
|757
|EURAUD-ECN
|766
|USDJPY-ECN
|51
|EURGBP-ECN
|-109
|CADCHF-ECN
|499
|AUDCHF-ECN
|351
|GBPJPY-ECN
|17
|USDCHF-ECN
|572
|GBPCHF-ECN
|366
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +11.92 EUR
최악의 거래: -18 EUR
연속 최대 이익: 31
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +36.21 EUR
연속 최대 손실: -31.44 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Chiroptera EA https://www.mql5.com/en/market/product/152565
