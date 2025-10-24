시그널섹션
Rob Josephus Maria Janssen

Chiroptera VT Markets

Rob Josephus Maria Janssen
0 리뷰
안정성
13
0 / 0 USD
월별 999 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 84%
VTMarkets-Live 2
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
507
이익 거래:
402 (79.28%)
손실 거래:
105 (20.71%)
최고의 거래:
11.92 EUR
최악의 거래:
-17.93 EUR
총 수익:
425.03 EUR (20 988 pips)
총 손실:
-239.00 EUR (7 895 pips)
연속 최대 이익:
31 (36.21 EUR)
연속 최대 이익:
36.21 EUR (31)
샤프 비율:
0.20
거래 활동:
13.82%
최대 입금량:
43.32%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
43
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
3.99
롱(주식매수):
261 (51.48%)
숏(주식차입매도):
246 (48.52%)
수익 요인:
1.78
기대수익:
0.37 EUR
평균 이익:
1.06 EUR
평균 손실:
-2.28 EUR
연속 최대 손실:
10 (-31.44 EUR)
연속 최대 손실:
-31.44 EUR (10)
월별 성장률:
28.70%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.16 EUR
최대한의:
46.59 EUR (13.61%)
상대적 삭감:
잔고별:
13.46% (46.08 EUR)
자본금별:
26.45% (68.42 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
EURCAD-ECN 42
AUDCAD-ECN 39
EURJPY-ECN 36
CHFJPY-ECN 35
GBPUSD-ECN 33
GBPAUD-ECN 31
USDCAD-ECN 31
GBPCAD-ECN 28
EURUSD-ECN 27
AUDUSD-ECN 25
AUDJPY-ECN 23
EURCHF-ECN 22
EURAUD-ECN 22
USDJPY-ECN 20
EURGBP-ECN 19
CADCHF-ECN 19
AUDCHF-ECN 15
GBPJPY-ECN 14
USDCHF-ECN 14
GBPCHF-ECN 12
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURCAD-ECN 31
AUDCAD-ECN 7
EURJPY-ECN 19
CHFJPY-ECN 71
GBPUSD-ECN 2
GBPAUD-ECN 9
USDCAD-ECN 15
GBPCAD-ECN 10
EURUSD-ECN 4
AUDUSD-ECN -4
AUDJPY-ECN 3
EURCHF-ECN 27
EURAUD-ECN 8
USDJPY-ECN -1
EURGBP-ECN -7
CADCHF-ECN 5
AUDCHF-ECN 3
GBPJPY-ECN -1
USDCHF-ECN 6
GBPCHF-ECN 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURCAD-ECN 1.8K
AUDCAD-ECN 1K
EURJPY-ECN 1.4K
CHFJPY-ECN 1.2K
GBPUSD-ECN 491
GBPAUD-ECN 954
USDCAD-ECN 1K
GBPCAD-ECN 1.1K
EURUSD-ECN 391
AUDUSD-ECN -75
AUDJPY-ECN 526
EURCHF-ECN 757
EURAUD-ECN 766
USDJPY-ECN 51
EURGBP-ECN -109
CADCHF-ECN 499
AUDCHF-ECN 351
GBPJPY-ECN 17
USDCHF-ECN 572
GBPCHF-ECN 366
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +11.92 EUR
최악의 거래: -18 EUR
연속 최대 이익: 31
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +36.21 EUR
연속 최대 손실: -31.44 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Chiroptera EA https://www.mql5.com/en/market/product/152565
리뷰 없음
2026.01.02 08:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 00:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.01 22:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 23:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 23:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.24 17:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Chiroptera VT Markets
월별 999 USD
84%
0
0
USD
276
EUR
13
99%
507
79%
14%
1.77
0.37
EUR
26%
1:500
