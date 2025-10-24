- Wachstum
Trades insgesamt:
446
Gewinntrades:
361 (80.94%)
Verlusttrades:
85 (19.06%)
Bester Trade:
11.92 EUR
Schlechtester Trade:
-17.93 EUR
Bruttoprofit:
371.36 EUR (18 035 pips)
Bruttoverlust:
-173.94 EUR (5 801 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
31 (36.21 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
36.21 EUR (31)
Sharpe Ratio:
0.23
Trading-Aktivität:
13.00%
Max deposit load:
43.32%
Letzter Trade:
13 Stunden
Trades pro Woche:
33
Durchschn. Haltezeit:
6 Stunden
Erholungsfaktor:
4.24
Long-Positionen:
237 (53.14%)
Short-Positionen:
209 (46.86%)
Profit-Faktor:
2.13
Mathematische Gewinnerwartung:
0.44 EUR
Durchschnittlicher Profit:
1.03 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-2.05 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-26.90 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-26.90 EUR (8)
Wachstum pro Monat :
47.77%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.16 EUR
Maximaler:
46.59 EUR (13.61%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
13.46% (46.08 EUR)
Kapital:
26.45% (68.42 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURCAD-ECN
|39
|AUDCAD-ECN
|36
|EURJPY-ECN
|34
|GBPUSD-ECN
|30
|CHFJPY-ECN
|29
|USDCAD-ECN
|28
|GBPAUD-ECN
|26
|GBPCAD-ECN
|24
|EURUSD-ECN
|23
|AUDUSD-ECN
|23
|EURCHF-ECN
|20
|EURGBP-ECN
|19
|AUDJPY-ECN
|19
|EURAUD-ECN
|18
|USDJPY-ECN
|17
|CADCHF-ECN
|15
|GBPJPY-ECN
|13
|USDCHF-ECN
|12
|AUDCHF-ECN
|12
|GBPCHF-ECN
|9
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURCAD-ECN
|34
|AUDCAD-ECN
|6
|EURJPY-ECN
|29
|GBPUSD-ECN
|0
|CHFJPY-ECN
|76
|USDCAD-ECN
|14
|GBPAUD-ECN
|16
|GBPCAD-ECN
|14
|EURUSD-ECN
|3
|AUDUSD-ECN
|0
|EURCHF-ECN
|24
|EURGBP-ECN
|-7
|AUDJPY-ECN
|1
|EURAUD-ECN
|-2
|USDJPY-ECN
|-1
|CADCHF-ECN
|4
|GBPJPY-ECN
|2
|USDCHF-ECN
|5
|AUDCHF-ECN
|3
|GBPCHF-ECN
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURCAD-ECN
|1.8K
|AUDCAD-ECN
|922
|EURJPY-ECN
|1.6K
|GBPUSD-ECN
|294
|CHFJPY-ECN
|1.2K
|USDCAD-ECN
|931
|GBPAUD-ECN
|1K
|GBPCAD-ECN
|1.2K
|EURUSD-ECN
|287
|AUDUSD-ECN
|63
|EURCHF-ECN
|699
|EURGBP-ECN
|-109
|AUDJPY-ECN
|299
|EURAUD-ECN
|247
|USDJPY-ECN
|142
|CADCHF-ECN
|432
|GBPJPY-ECN
|218
|USDCHF-ECN
|449
|AUDCHF-ECN
|272
|GBPCHF-ECN
|274
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Bester Trade: +11.92 EUR
Schlechtester Trade: -18 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 31
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +36.21 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -26.90 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VTMarkets-Live 2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Chiroptera EA https://www.mql5.com/en/market/product/152565
Keine Bewertungen
