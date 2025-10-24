SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Chiroptera VT Markets
Rob Josephus Maria Janssen

Chiroptera VT Markets

Rob Josephus Maria Janssen
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
11 Wochen
0 / 0 USD
Für 999 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 92%
VTMarkets-Live 2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
446
Gewinntrades:
361 (80.94%)
Verlusttrades:
85 (19.06%)
Bester Trade:
11.92 EUR
Schlechtester Trade:
-17.93 EUR
Bruttoprofit:
371.36 EUR (18 035 pips)
Bruttoverlust:
-173.94 EUR (5 801 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
31 (36.21 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
36.21 EUR (31)
Sharpe Ratio:
0.23
Trading-Aktivität:
13.00%
Max deposit load:
43.32%
Letzter Trade:
13 Stunden
Trades pro Woche:
33
Durchschn. Haltezeit:
6 Stunden
Erholungsfaktor:
4.24
Long-Positionen:
237 (53.14%)
Short-Positionen:
209 (46.86%)
Profit-Faktor:
2.13
Mathematische Gewinnerwartung:
0.44 EUR
Durchschnittlicher Profit:
1.03 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-2.05 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-26.90 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-26.90 EUR (8)
Wachstum pro Monat :
47.77%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.16 EUR
Maximaler:
46.59 EUR (13.61%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
13.46% (46.08 EUR)
Kapital:
26.45% (68.42 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURCAD-ECN 39
AUDCAD-ECN 36
EURJPY-ECN 34
GBPUSD-ECN 30
CHFJPY-ECN 29
USDCAD-ECN 28
GBPAUD-ECN 26
GBPCAD-ECN 24
EURUSD-ECN 23
AUDUSD-ECN 23
EURCHF-ECN 20
EURGBP-ECN 19
AUDJPY-ECN 19
EURAUD-ECN 18
USDJPY-ECN 17
CADCHF-ECN 15
GBPJPY-ECN 13
USDCHF-ECN 12
AUDCHF-ECN 12
GBPCHF-ECN 9
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURCAD-ECN 34
AUDCAD-ECN 6
EURJPY-ECN 29
GBPUSD-ECN 0
CHFJPY-ECN 76
USDCAD-ECN 14
GBPAUD-ECN 16
GBPCAD-ECN 14
EURUSD-ECN 3
AUDUSD-ECN 0
EURCHF-ECN 24
EURGBP-ECN -7
AUDJPY-ECN 1
EURAUD-ECN -2
USDJPY-ECN -1
CADCHF-ECN 4
GBPJPY-ECN 2
USDCHF-ECN 5
AUDCHF-ECN 3
GBPCHF-ECN 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURCAD-ECN 1.8K
AUDCAD-ECN 922
EURJPY-ECN 1.6K
GBPUSD-ECN 294
CHFJPY-ECN 1.2K
USDCAD-ECN 931
GBPAUD-ECN 1K
GBPCAD-ECN 1.2K
EURUSD-ECN 287
AUDUSD-ECN 63
EURCHF-ECN 699
EURGBP-ECN -109
AUDJPY-ECN 299
EURAUD-ECN 247
USDJPY-ECN 142
CADCHF-ECN 432
GBPJPY-ECN 218
USDCHF-ECN 449
AUDCHF-ECN 272
GBPCHF-ECN 274
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +11.92 EUR
Schlechtester Trade: -18 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 31
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +36.21 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -26.90 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VTMarkets-Live 2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Chiroptera EA https://www.mql5.com/en/market/product/152565
Keine Bewertungen
2025.12.22 23:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.24 17:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
