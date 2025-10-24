SinaisSeções
Rob Josephus Maria Janssen

Chiroptera VT Markets

Rob Josephus Maria Janssen
0 comentários
Confiabilidade
11 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD por mês
crescimento desde 2025 80%
VTMarkets-Live 2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
437
Negociações com lucro:
352 (80.54%)
Negociações com perda:
85 (19.45%)
Melhor negociação:
11.92 EUR
Pior negociação:
-17.93 EUR
Lucro bruto:
352.46 EUR (17 339 pips)
Perda bruta:
-173.56 EUR (5 801 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
31 (36.21 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
36.21 EUR (31)
Índice de Sharpe:
0.22
Atividade de negociação:
13.00%
Depósito máximo carregado:
43.32%
Último negócio:
23 horas atrás
Negociações por semana:
38
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
3.84
Negociações longas:
231 (52.86%)
Negociações curtas:
206 (47.14%)
Fator de lucro:
2.03
Valor esperado:
0.41 EUR
Lucro médio:
1.00 EUR
Perda média:
-2.04 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-26.90 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-26.90 EUR (8)
Crescimento mensal:
39.12%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.16 EUR
Máximo:
46.59 EUR (13.61%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.46% (46.08 EUR)
Pelo Capital Líquido:
26.45% (68.42 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURCAD-ECN 39
AUDCAD-ECN 34
EURJPY-ECN 33
GBPUSD-ECN 30
CHFJPY-ECN 29
USDCAD-ECN 28
GBPAUD-ECN 24
GBPCAD-ECN 24
EURUSD-ECN 23
AUDUSD-ECN 22
EURGBP-ECN 19
EURCHF-ECN 19
AUDJPY-ECN 18
USDJPY-ECN 17
EURAUD-ECN 17
CADCHF-ECN 15
GBPJPY-ECN 13
USDCHF-ECN 12
AUDCHF-ECN 12
GBPCHF-ECN 9
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURCAD-ECN 34
AUDCAD-ECN 5
EURJPY-ECN 27
GBPUSD-ECN 0
CHFJPY-ECN 76
USDCAD-ECN 14
GBPAUD-ECN 5
GBPCAD-ECN 14
EURUSD-ECN 3
AUDUSD-ECN -1
EURGBP-ECN -7
EURCHF-ECN 22
AUDJPY-ECN -1
USDJPY-ECN -1
EURAUD-ECN -4
CADCHF-ECN 4
GBPJPY-ECN 2
USDCHF-ECN 5
AUDCHF-ECN 3
GBPCHF-ECN 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURCAD-ECN 1.8K
AUDCAD-ECN 828
EURJPY-ECN 1.5K
GBPUSD-ECN 294
CHFJPY-ECN 1.2K
USDCAD-ECN 931
GBPAUD-ECN 748
GBPCAD-ECN 1.2K
EURUSD-ECN 287
AUDUSD-ECN 11
EURGBP-ECN -109
EURCHF-ECN 649
AUDJPY-ECN 188
USDJPY-ECN 142
EURAUD-ECN 165
CADCHF-ECN 432
GBPJPY-ECN 218
USDCHF-ECN 449
AUDCHF-ECN 272
GBPCHF-ECN 274
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +11.92 EUR
Pior negociação: -18 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 31
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +36.21 EUR
Máxima perda consecutiva: -26.90 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Chiroptera EA https://www.mql5.com/en/market/product/152565
Sem comentários
2025.12.22 23:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.24 17:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
