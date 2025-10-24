- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
437
Negociações com lucro:
352 (80.54%)
Negociações com perda:
85 (19.45%)
Melhor negociação:
11.92 EUR
Pior negociação:
-17.93 EUR
Lucro bruto:
352.46 EUR (17 339 pips)
Perda bruta:
-173.56 EUR (5 801 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
31 (36.21 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
36.21 EUR (31)
Índice de Sharpe:
0.22
Atividade de negociação:
13.00%
Depósito máximo carregado:
43.32%
Último negócio:
23 horas atrás
Negociações por semana:
38
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
3.84
Negociações longas:
231 (52.86%)
Negociações curtas:
206 (47.14%)
Fator de lucro:
2.03
Valor esperado:
0.41 EUR
Lucro médio:
1.00 EUR
Perda média:
-2.04 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-26.90 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-26.90 EUR (8)
Crescimento mensal:
39.12%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.16 EUR
Máximo:
46.59 EUR (13.61%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.46% (46.08 EUR)
Pelo Capital Líquido:
26.45% (68.42 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURCAD-ECN
|39
|AUDCAD-ECN
|34
|EURJPY-ECN
|33
|GBPUSD-ECN
|30
|CHFJPY-ECN
|29
|USDCAD-ECN
|28
|GBPAUD-ECN
|24
|GBPCAD-ECN
|24
|EURUSD-ECN
|23
|AUDUSD-ECN
|22
|EURGBP-ECN
|19
|EURCHF-ECN
|19
|AUDJPY-ECN
|18
|USDJPY-ECN
|17
|EURAUD-ECN
|17
|CADCHF-ECN
|15
|GBPJPY-ECN
|13
|USDCHF-ECN
|12
|AUDCHF-ECN
|12
|GBPCHF-ECN
|9
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURCAD-ECN
|34
|AUDCAD-ECN
|5
|EURJPY-ECN
|27
|GBPUSD-ECN
|0
|CHFJPY-ECN
|76
|USDCAD-ECN
|14
|GBPAUD-ECN
|5
|GBPCAD-ECN
|14
|EURUSD-ECN
|3
|AUDUSD-ECN
|-1
|EURGBP-ECN
|-7
|EURCHF-ECN
|22
|AUDJPY-ECN
|-1
|USDJPY-ECN
|-1
|EURAUD-ECN
|-4
|CADCHF-ECN
|4
|GBPJPY-ECN
|2
|USDCHF-ECN
|5
|AUDCHF-ECN
|3
|GBPCHF-ECN
|4
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURCAD-ECN
|1.8K
|AUDCAD-ECN
|828
|EURJPY-ECN
|1.5K
|GBPUSD-ECN
|294
|CHFJPY-ECN
|1.2K
|USDCAD-ECN
|931
|GBPAUD-ECN
|748
|GBPCAD-ECN
|1.2K
|EURUSD-ECN
|287
|AUDUSD-ECN
|11
|EURGBP-ECN
|-109
|EURCHF-ECN
|649
|AUDJPY-ECN
|188
|USDJPY-ECN
|142
|EURAUD-ECN
|165
|CADCHF-ECN
|432
|GBPJPY-ECN
|218
|USDCHF-ECN
|449
|AUDCHF-ECN
|272
|GBPCHF-ECN
|274
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +11.92 EUR
Pior negociação: -18 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 31
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +36.21 EUR
Máxima perda consecutiva: -26.90 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Chiroptera EA https://www.mql5.com/en/market/product/152565
