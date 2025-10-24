- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
62
Profit Trade:
50 (80.64%)
Loss Trade:
12 (19.35%)
Best Trade:
6.43 EUR
Worst Trade:
-10.84 EUR
Profitto lordo:
38.76 EUR (2 649 pips)
Perdita lorda:
-27.24 EUR (671 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (9.25 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
22.40 EUR (16)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
12.30%
Ultimo trade:
3 minuti fa
Trade a settimana:
44
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.86
Long Trade:
44 (70.97%)
Short Trade:
18 (29.03%)
Fattore di profitto:
1.42
Profitto previsto:
0.19 EUR
Profitto medio:
0.78 EUR
Perdita media:
-2.27 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-2.26 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-12.50 EUR (2)
Crescita mensile:
4.92%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.16 EUR
Massimale:
13.41 EUR (5.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.09% (13.66 EUR)
Per equità:
0.26% (0.66 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURJPY-ECN
|7
|EURCAD-ECN
|7
|CHFJPY-ECN
|5
|EURUSD-ECN
|5
|AUDCAD-ECN
|4
|GBPAUD-ECN
|4
|AUDUSD-ECN
|4
|GBPUSD-ECN
|4
|USDCAD-ECN
|3
|USDJPY-ECN
|3
|AUDJPY-ECN
|3
|GBPJPY-ECN
|2
|EURCHF-ECN
|2
|GBPCAD-ECN
|2
|AUDCHF-ECN
|2
|EURAUD-ECN
|2
|EURGBP-ECN
|1
|USDCHF-ECN
|1
|CADCHF-ECN
|1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURJPY-ECN
|17
|EURCAD-ECN
|3
|CHFJPY-ECN
|-14
|EURUSD-ECN
|-1
|AUDCAD-ECN
|0
|GBPAUD-ECN
|0
|AUDUSD-ECN
|1
|GBPUSD-ECN
|0
|USDCAD-ECN
|0
|USDJPY-ECN
|-1
|AUDJPY-ECN
|0
|GBPJPY-ECN
|1
|EURCHF-ECN
|3
|GBPCAD-ECN
|1
|AUDCHF-ECN
|0
|EURAUD-ECN
|3
|EURGBP-ECN
|0
|USDCHF-ECN
|0
|CADCHF-ECN
|0
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURJPY-ECN
|899
|EURCAD-ECN
|324
|CHFJPY-ECN
|-81
|EURUSD-ECN
|17
|AUDCAD-ECN
|97
|GBPAUD-ECN
|142
|AUDUSD-ECN
|96
|GBPUSD-ECN
|51
|USDCAD-ECN
|38
|USDJPY-ECN
|-150
|AUDJPY-ECN
|85
|GBPJPY-ECN
|106
|EURCHF-ECN
|82
|GBPCAD-ECN
|139
|AUDCHF-ECN
|26
|EURAUD-ECN
|91
|EURGBP-ECN
|4
|USDCHF-ECN
|-4
|CADCHF-ECN
|16
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.43 EUR
Worst Trade: -11 EUR
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +9.25 EUR
Massima perdita consecutiva: -2.26 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
