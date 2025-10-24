SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Chiroptera VT Markets
Rob Josephus Maria Janssen

Chiroptera VT Markets

Rob Josephus Maria Janssen
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 5%
VTMarkets-Live 2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
62
Profit Trade:
50 (80.64%)
Loss Trade:
12 (19.35%)
Best Trade:
6.43 EUR
Worst Trade:
-10.84 EUR
Profitto lordo:
38.76 EUR (2 649 pips)
Perdita lorda:
-27.24 EUR (671 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (9.25 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
22.40 EUR (16)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
12.30%
Ultimo trade:
3 minuti fa
Trade a settimana:
44
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.86
Long Trade:
44 (70.97%)
Short Trade:
18 (29.03%)
Fattore di profitto:
1.42
Profitto previsto:
0.19 EUR
Profitto medio:
0.78 EUR
Perdita media:
-2.27 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-2.26 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-12.50 EUR (2)
Crescita mensile:
4.92%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.16 EUR
Massimale:
13.41 EUR (5.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.09% (13.66 EUR)
Per equità:
0.26% (0.66 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURJPY-ECN 7
EURCAD-ECN 7
CHFJPY-ECN 5
EURUSD-ECN 5
AUDCAD-ECN 4
GBPAUD-ECN 4
AUDUSD-ECN 4
GBPUSD-ECN 4
USDCAD-ECN 3
USDJPY-ECN 3
AUDJPY-ECN 3
GBPJPY-ECN 2
EURCHF-ECN 2
GBPCAD-ECN 2
AUDCHF-ECN 2
EURAUD-ECN 2
EURGBP-ECN 1
USDCHF-ECN 1
CADCHF-ECN 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURJPY-ECN 17
EURCAD-ECN 3
CHFJPY-ECN -14
EURUSD-ECN -1
AUDCAD-ECN 0
GBPAUD-ECN 0
AUDUSD-ECN 1
GBPUSD-ECN 0
USDCAD-ECN 0
USDJPY-ECN -1
AUDJPY-ECN 0
GBPJPY-ECN 1
EURCHF-ECN 3
GBPCAD-ECN 1
AUDCHF-ECN 0
EURAUD-ECN 3
EURGBP-ECN 0
USDCHF-ECN 0
CADCHF-ECN 0
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURJPY-ECN 899
EURCAD-ECN 324
CHFJPY-ECN -81
EURUSD-ECN 17
AUDCAD-ECN 97
GBPAUD-ECN 142
AUDUSD-ECN 96
GBPUSD-ECN 51
USDCAD-ECN 38
USDJPY-ECN -150
AUDJPY-ECN 85
GBPJPY-ECN 106
EURCHF-ECN 82
GBPCAD-ECN 139
AUDCHF-ECN 26
EURAUD-ECN 91
EURGBP-ECN 4
USDCHF-ECN -4
CADCHF-ECN 16
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.43 EUR
Worst Trade: -11 EUR
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +9.25 EUR
Massima perdita consecutiva: -2.26 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.24 17:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati