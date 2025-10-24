- 成长
交易:
433
盈利交易:
348 (80.36%)
亏损交易:
85 (19.63%)
最好交易:
11.92 EUR
最差交易:
-17.93 EUR
毛利:
349.14 EUR (17 180 pips)
毛利亏损:
-172.59 EUR (5 801 pips)
最大连续赢利:
31 (36.21 EUR)
最大连续盈利:
36.21 EUR (31)
夏普比率:
0.22
交易活动:
13.00%
最大入金加载:
43.32%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
40
平均持有时间:
5 小时
采收率:
3.79
长期交易:
229 (52.89%)
短期交易:
204 (47.11%)
利润因子:
2.02
预期回报:
0.41 EUR
平均利润:
1.00 EUR
平均损失:
-2.03 EUR
最大连续失误:
8 (-26.90 EUR)
最大连续亏损:
-26.90 EUR (8)
每月增长:
42.44%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.16 EUR
最大值:
46.59 EUR (13.61%)
相对跌幅:
结余:
13.46% (46.08 EUR)
净值:
26.45% (68.42 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURCAD-ECN
|39
|AUDCAD-ECN
|34
|EURJPY-ECN
|33
|CHFJPY-ECN
|29
|GBPUSD-ECN
|29
|USDCAD-ECN
|27
|GBPCAD-ECN
|24
|EURUSD-ECN
|23
|GBPAUD-ECN
|23
|AUDUSD-ECN
|21
|EURGBP-ECN
|19
|EURCHF-ECN
|19
|AUDJPY-ECN
|18
|USDJPY-ECN
|17
|EURAUD-ECN
|17
|CADCHF-ECN
|15
|GBPJPY-ECN
|13
|USDCHF-ECN
|12
|AUDCHF-ECN
|12
|GBPCHF-ECN
|9
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURCAD-ECN
|34
|AUDCAD-ECN
|5
|EURJPY-ECN
|27
|CHFJPY-ECN
|76
|GBPUSD-ECN
|0
|USDCAD-ECN
|13
|GBPCAD-ECN
|14
|EURUSD-ECN
|3
|GBPAUD-ECN
|3
|AUDUSD-ECN
|-2
|EURGBP-ECN
|-7
|EURCHF-ECN
|22
|AUDJPY-ECN
|-1
|USDJPY-ECN
|-1
|EURAUD-ECN
|-4
|CADCHF-ECN
|4
|GBPJPY-ECN
|2
|USDCHF-ECN
|5
|AUDCHF-ECN
|3
|GBPCHF-ECN
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURCAD-ECN
|1.8K
|AUDCAD-ECN
|828
|EURJPY-ECN
|1.5K
|CHFJPY-ECN
|1.2K
|GBPUSD-ECN
|238
|USDCAD-ECN
|906
|GBPCAD-ECN
|1.2K
|EURUSD-ECN
|287
|GBPAUD-ECN
|696
|AUDUSD-ECN
|-15
|EURGBP-ECN
|-109
|EURCHF-ECN
|649
|AUDJPY-ECN
|188
|USDJPY-ECN
|142
|EURAUD-ECN
|165
|CADCHF-ECN
|432
|GBPJPY-ECN
|218
|USDCHF-ECN
|449
|AUDCHF-ECN
|272
|GBPCHF-ECN
|274
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +11.92 EUR
最差交易: -18 EUR
最大连续赢利: 31
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +36.21 EUR
最大连续亏损: -26.90 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Chiroptera EA https://www.mql5.com/en/market/product/152565
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
78%
0
0
USD
USD
266
EUR
EUR
11
99%
433
80%
13%
2.02
0.41
EUR
EUR
26%
1:500