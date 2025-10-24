信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Chiroptera VT Markets
Rob Josephus Maria Janssen

Chiroptera VT Markets

Rob Josephus Maria Janssen
可靠性
11
0 / 0 USD
每月复制 999 USD per 
增长自 2025 78%
VTMarkets-Live 2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
433
盈利交易:
348 (80.36%)
亏损交易:
85 (19.63%)
最好交易:
11.92 EUR
最差交易:
-17.93 EUR
毛利:
349.14 EUR (17 180 pips)
毛利亏损:
-172.59 EUR (5 801 pips)
最大连续赢利:
31 (36.21 EUR)
最大连续盈利:
36.21 EUR (31)
夏普比率:
0.22
交易活动:
13.00%
最大入金加载:
43.32%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
40
平均持有时间:
5 小时
采收率:
3.79
长期交易:
229 (52.89%)
短期交易:
204 (47.11%)
利润因子:
2.02
预期回报:
0.41 EUR
平均利润:
1.00 EUR
平均损失:
-2.03 EUR
最大连续失误:
8 (-26.90 EUR)
最大连续亏损:
-26.90 EUR (8)
每月增长:
42.44%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.16 EUR
最大值:
46.59 EUR (13.61%)
相对跌幅:
结余:
13.46% (46.08 EUR)
净值:
26.45% (68.42 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURCAD-ECN 39
AUDCAD-ECN 34
EURJPY-ECN 33
CHFJPY-ECN 29
GBPUSD-ECN 29
USDCAD-ECN 27
GBPCAD-ECN 24
EURUSD-ECN 23
GBPAUD-ECN 23
AUDUSD-ECN 21
EURGBP-ECN 19
EURCHF-ECN 19
AUDJPY-ECN 18
USDJPY-ECN 17
EURAUD-ECN 17
CADCHF-ECN 15
GBPJPY-ECN 13
USDCHF-ECN 12
AUDCHF-ECN 12
GBPCHF-ECN 9
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURCAD-ECN 34
AUDCAD-ECN 5
EURJPY-ECN 27
CHFJPY-ECN 76
GBPUSD-ECN 0
USDCAD-ECN 13
GBPCAD-ECN 14
EURUSD-ECN 3
GBPAUD-ECN 3
AUDUSD-ECN -2
EURGBP-ECN -7
EURCHF-ECN 22
AUDJPY-ECN -1
USDJPY-ECN -1
EURAUD-ECN -4
CADCHF-ECN 4
GBPJPY-ECN 2
USDCHF-ECN 5
AUDCHF-ECN 3
GBPCHF-ECN 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURCAD-ECN 1.8K
AUDCAD-ECN 828
EURJPY-ECN 1.5K
CHFJPY-ECN 1.2K
GBPUSD-ECN 238
USDCAD-ECN 906
GBPCAD-ECN 1.2K
EURUSD-ECN 287
GBPAUD-ECN 696
AUDUSD-ECN -15
EURGBP-ECN -109
EURCHF-ECN 649
AUDJPY-ECN 188
USDJPY-ECN 142
EURAUD-ECN 165
CADCHF-ECN 432
GBPJPY-ECN 218
USDCHF-ECN 449
AUDCHF-ECN 272
GBPCHF-ECN 274
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +11.92 EUR
最差交易: -18 EUR
最大连续赢利: 31
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +36.21 EUR
最大连续亏损: -26.90 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Chiroptera EA https://www.mql5.com/en/market/product/152565
2025.12.22 23:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.24 17:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
